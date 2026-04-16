La Diputación de Cáceres convoca ayudas para federaciones y clubes deportivos por un importe total de 400.000 euros

La Diputación de Cáceres ha abierto dos nuevas líneas de ayudas en concurrencia competitiva una, dirigida a federaciones deportivas extremeñas y, otra, destinada a financiar la organización de actividades o eventos a clubes, asociaciones y entidades deportivas. Para ello se cuenta con una financiación total de 400.000 euros.

Estas convocatorias tienen como objetivo reforzar la estructura del tejido deportivo de base, facilitando el desarrollo de programas deportivos y el mantenimiento de la actividad ordinaria de las entidades deportivas que operan en la provincia. En ambos casos, las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres hasta el lunes 4 de mayo.

A estas líneas se suman las ayudas directas a deportistas de alto rendimiento, con las que la Diputación de Cáceres apoya las carreras y desarrollo de deportistas de Extremadura, con lo que el esfuerzo inversor para la promoción del deporte para este año es de 480.000 euros.

La convocatoria para federaciones deportivas está destinada a impulsar eventos deportivos a través de las federaciones deportivas extremeñas tales como trofeos, open, copas, encuentros, campeonatos, etc, en distintas especialidades deportivas, fomentando de este modo el deporte en la provincia y acercando a la población deportes minoritarios.

El presupuesto asignado para esta línea es de 150.000 euros, con ayudas máximas por federación de 10.000 euros. Las cuantías se concederán en régimen de concurrencia competitiva, valorando aspectos como número de participantes, la duración de las actividades, la trayectoria del evento deportivo o el impacto territorial.

En cuanto a las ayudas para clubes, asociaciones y entidades deportivas, con una dotación de 250.000 euros, están dirigidas a clubes, asociaciones y entidades deportivas de la provincia de Cáceres, debidamente inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Extremadura.

El objetivo de esta financiación es apoyar a estas entidades en la organización de actividades o eventos deportivos en la provincia de Cáceres en 2026 y para la participación en competiciones deportivas federadas de ámbito provincial, autonómico y/o nacional. Las cuantías máximas contempladas en esta línea es de 2.000 euros y se concederán en función de la puntuación obtenida.

En ese sentido, se tendrá en cuenta, en el caso de que la subvención se solicite para la organización de un evento, las categorías, el ámbito territorial de la intervención o el interés social y deportivo de las actividades propuestas, entre otros. Y si la solicitud fuera para participar en competiciones deportivas, el ámbito territorial, el número de licencias federativas o la promoción del deporte inclusivo.

Con estas convocatorias, la diputación cacereña reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de cohesión social, de promoción de hábitos saludables y proyección de la provincia, apoyando a las entidades deportivas de la provincia, tanto las que compiten al más alto nivel como las que sostienen el deporte de base.