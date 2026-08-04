La Diputación de Cáceres colaborará en la recuperación de zonas afectadas por el incendio de Mirabel y Casas de Millán

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha trasladado a los alcaldes de Mirabel y Casas de Millán que estudiará fórmulas de colaboración que permitan a la institución provincial contribuir a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios y facilitar que ambos municipios puedan volver a la normalidad lo antes posible.

Morales ha recorrido este lunes las zonas más afectadas por el fuego acompañado por los regidores de Mirabel, Fernando Grande Cano, y de Casas de Millán, Mario Cerro, donde ha podido comprobar las consecuencias que ha tenido el incendio tanto sobre el entorno natural como sobre distintas infraestructuras municipales.

Asimismo, también ha querido reconocer el trabajo desarrollado por los distintos operativos que han intervenido durante la emergencia y ha destacado "la profesionalidad, la coordinación y el esfuerzo de todos los efectivos que han trabajado sin descanso para proteger a la población y minimizar las consecuencias del incendio".

El alcalde de Mirabel, Fernando Grande Cano, ha explicado que uno de los espacios más castigados por el incendio ha sido el paraje natural que rodea el Complejo Turístico. "Aunque las llamas pudieron ser contenidas antes de alcanzar las instalaciones, evitando daños de consideración en el complejo, el fuego ha afectado gravemente al entorno natural, especialmente a una zona de ribera y a una repoblación de alcornoques de gran valor ambiental", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Casas de Millán, Mario Cerro, ha mostrado al presidente provincial los principales daños registrados en el municipio, que afectan especialmente al servicio de abastecimiento de agua, "debido al intenso uso realizado por los efectivos de extinción durante las labores para sofocar el incendio". Además, el fuego ha causado daños en un pinar municipal y en los alrededores de varias naves municipales y viviendas".

Por este motivo, y con el objetivo de garantizar el abastecimiento a la población, el Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres mantiene desde este fin de semana un dispositivo de suministro de agua potable mediante cisternas en las localidades de Casas de Millán y Mirabel, detalla la diputación cacereña en una nota de prensa.

En concreto, el consorcio ha desplazado dos cisternas autorizadas y debidamente homologadas, con capacidades de 11.000 y 25.000 litros, respectivamente, instaladas en la avenida de la Constitución, frente al estanco, en Casas de Millán, y junto a la Residencia de Mayores, en Mirabel. Este servicio permanecerá operativo hasta que se restablezca el suministro de agua y existan todas las garantías sobre la calidad del agua destinada al consumo humano.

Además, durante la jornada de este lunes, personal técnico del Consorcio MásMedio se encuentra evaluando los posibles daños ocasionados por el incendio en las captaciones y en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla, una infraestructura explotada por la empresa Aqualia, con la que se mantiene una coordinación permanente para agilizar la recuperación del servicio.