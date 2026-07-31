La Diputación de Cáceres aprueba más de 1 millón de euros para la mejora de la red viaria provincial

El pleno de la Diputación Provincial de Cáceres ha aprobado destinar más de 1 millón de euros para la mejora de la red viaria provincial con el objetivo de actualizar el presupuesto de alguna de las actuaciones por el incremento de los precios debido a la guerra de Irán.

Por este motivo, se han aprobado para el ejercicio 2026, 1.030.000 euros para el acondicionamiento de trazado y dotación de zonas de aparcamiento en la carretera CC-115, de Descargamaría al límite con Salamanca por Robledillo de Gata, y para el acondicionamiento del trazado de la carretera CC-235, de la EX-203 a la EX-213 por Gargüera.

Además, se ha aprobado un incremento de 70.000 euros para el acondicionamiento del trazado y la vía peatonal de la CC-415, de la A-5 a Herguijuela por Santa Cruz de la Sierra, con lo que el presupuesto total para esta intervención ascendería a 470.000 euros.

Otro de los puntos a los que se ha dado luz verde es a la financiación bianual 2026-2027 del acceso al polígono industrial Las Habazas en Malpartida de Plasencia con un importe de 50.000 euros para el presente ejercicio.

En el capítulo de subvenciones nominativas a entidades sin ánimo de lucro y otras entidades privadas con fines culturales y deportivos se ha aprobado un total de 620.852 euros, según ha informado la Diputación de Cáceres en nota de prensa.

Destacan en este apartado 260.000 euros para empresas y autónomos del sector de producción cinematográfica y audiovisual y 100.000 euros para la Asociación La bicicleta de Elliott, proyecto de Cáceres Film Comisissión Territorio Cine.

También figuran inversiones en el campo de fútbol del Club Deportivo Coria con 200.000 euros; 13.250 euros para el Club de Vela Barlovento para la celebración del I Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist 2026; 14.500 euros a la escuela de formación de educadores Papiroa para el campus de valores democráticos y 10.132 euros a la Asociación Esjusticia para el, proyecto lugares de Memoria en Cáceres.

La portavoz y vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha destacado el compromiso de la institución provincial en su apuesta por el talento, además de destacar los "criterios objetivos", de "reparto igualitario, proporcional" con los que se rige la institución.

ENTIDADES LOCALES: INVERSIONES Y OBRAS 148.600 EUROS

En lo referente a subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales de la provincia para la ejecución de inversiones y obras se ha dado luz verde a un total de 148.600 euros.

Se trata de los ayuntamientos de Valdastillas para la adecuación, cerramiento y climatización; Villanueva de la Vera para la instalación de bombas de aire y Cabezuela del Valle para la mejora del puente metálico 'Puente del Simón'.

Además de Puerto de Santa Cruz para equipar y amueblar el bar piscina; El Gordo para hacer un cerramiento de la pista deportiva; Valdecañas del Tajo para mejorar la piscina; Deleitosa para mejorar el cementerio municipal; Pozuelo de Zarzón para adecuar el parque infantil y Valencia de Alcántara para instalar una rampa de acceso al edificio de comisaría.

MÁS DE 300.000 EUROS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

En cuanto a las subvenciones nominativas a favor de asociaciones sin ánimo de lucro, entidades privadas y entidades locales para gastos corrientes de capital se han aprobado un total de 309.546 euros.

En este apartado cabe destacar los 38.417 euros para adquirir desfibriladores Desa Vivest P3 Pocket para cederlos a la Guardia Civil; los 25.000 euros para el Proyecto Provincia UEX y 23.280 euros para el programa Internados del Hospital Clínico Veterinario.

La Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Convenio también recibirá 34.476 euros para el apoyo a la investigación científica y 15.000 euros para el I Simposio Internación en innovación en terapia y cirugía fetal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Casar de Cáceres contará con 18.000 euros para la Feria Nacional del Queso, misma cantidad que el Ayuntamiento de Montánchez para la novillada Goyesca.

Asimismo, la Asociación Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe recibirá 13.000 euros; la Plataforma Sí Almaraz recibirá 8.600 euros para un proyecto de desarrollo de Agenda Europea y la Fundación Rebross 6.000 euros para el Cine Club Cáceres.

INVERSIONES EXTRAORDINARIAS

En cuanto al programa de Inversiones extraordinarias en las entidades locales para atender situaciones puntuales, se ha aprobado una nueva partida de 149.894 euros, a sumar al programa, para intervenciones en cuatro municipios.

Así, en Acebo se renovarán las redes de abastecimiento, saneamiento y pavimentaciones; en Herguijuela se llevará a cabo una actuación integral de pavimentación en la Calle Primera del Prado; en Hoyos se reparará la Calle Sainte Verge, que ha sufrido un hundimiento, y Casas de Don Antonio se dotación de infraestructura básica de suelo urbano.

También se han aprobado 189.413 euros para mejoras en el Parque de Bomberos de Coria, que, en el marco del Plan de Inversiones y conservación de edificios provinciales, viene a sumarse a las partidas ya contempladas para intervenciones en los parques de Valencia de Alcántara, Navalmoral de la Mata, Plasencia y Guadalupe.

Por otro lado, la Diputación de Cáceres continúa trabajando en apoyo a los ayuntamientos para la reparación y mejora de presas de titularidad municipal y en este pleno se ha dado luz verde a la inversión de 69.509 euros para la mejora de las presas de Malpartida de Plasencia y de Garrovillas de Alconétar. Unas inversiones en las que la diputación aporta un 85 por ciento (59.082 euros), y los ayuntamientos un 15 por ciento (10.426 euros).

Siguiendo con el abastecimiento, el pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria, de 64.706 euros, para la mejora de las redes de abastecimiento en Berrocalejo.

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

La Red Provincial de Comunidades Energéticas de Cáceres, impulsada por la diputación, ha sido otro de los asuntos abordados con la adhesión a la red de 23 comunidades de otros tantos municipios.

Desde la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC), creada por la diputación para promover la creación de comunidades energéticas locales, se cuentan ya 45 comunidades, de las que 23 son las primeras adheridas y se espera la inclusión y la creación progresiva de más.

VIDA ACTIVA EN EL MEDIO RURAL

También se han aprobado 71.182 euros al desarrollo del proyecto denominado Innovación y cuidados para una vida activa en el medio rural transfronterizo, un proyecto que cuenta con un presupuesto de más de 4 millones de euros y se ejecuta entre 2026 y 2028, con la financiación europea, Interreg POCTEP (España-Portugal).

En otro orden de asuntos, el pleno ha dado luz verde a la concesión de tres subvenciones nominativas a entidades sin ánimo de lucro para la adquisición de vehículos adaptados para el transporte de personas con discapacidad.

Concretamente a las asociaciones Placeat y Cocemfe, con un total de 65.000 euros, y para la realización de una convivencia de las Personas Mayores que se celebrará en Riolobos el próximo 3 de octubre se aprueban 18.500euro.

Otras subvenciones nominativas son las destinadas a la Asociación Cultural Gato Pardo, organizadora del Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara 'Periferias', con 25.000 euros y la dirigida a la Asociación Círculo Empresarial Moralo por un importe total de 37.000 euros.

Finalmente se ha aprobado la adhesión de la Diputación Provincial de Cáceres al Espacio de Datos de Turismo LinX, una infraestructura habilitadora para convertir el dato turístico en una "capacidad permanente de planificación, coordinación, evaluación e innovación" y cuya adhesión no comporta obligaciones económicas.