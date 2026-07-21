Diputación de Badajoz reafirma su compromiso con el pueblo saharaui en la recepción de los niños de 'Vacaciones en Paz'

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha recibido este lunes en el salón de plenos del palacio provincial a una representación de los niños saharauis que pasan el verano en la región gracias al programa 'Vacaciones en Paz', acompañados por sus familias de acogida y por representantes de la Asociación NUR Saharaui Extremadura y de la Federación Sáhara Extremadura (Fedesaex).

Durante el acto, Del Puerto ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el pueblo saharaui, un apoyo que la diputación mantiene desde 2016 -con la única interrupción de los dos años de pandemia- y que ha contribuido a consolidar esta iniciativa solidaria en Extremadura.

Asimismo, ha recordado que la provincial es una de las administraciones que hacen posible el desarrollo del programa y ha subrayado que este respaldo va "mucho más allá" de la colaboración económica, ante lo que ha apuntado que son "conscientes" de que este apoyo institucional es "fundamental" para que este programa se pueda seguir desarrollando.

De igual modo, ha defendido que ese compromiso responde a una "convicción ética" basada en la defensa de los derechos humanos. "Este apoyo no es solo una mera simpatía ideológica o un gesto de solidaridad humanitaria; es también un compromiso ético de justicia y de defensa de los derechos humanos. Un pueblo no puede esperar tanto a que se resuelva un conflicto, no puede caer en el olvido y debe vivir en paz, en convivencia y garantizando unos servicios y unos derechos fundamentales", ha afirmado.

También ha reiterado el deseo de la institución de que el pueblo saharaui pueda decidir "libremente" su futuro, y ha puesto el foco en que "lo único" que quieren para el pueblo saharaui es que pueda vivir de una forma "digna, libre y soberana", porque "son ellos los que tienen que hablar y decidir, como ocurre en cualquier territorio".

En este sentido, Raquel del Puerto ha destacado la labor que desarrollan las asociaciones NUR Saharaui y Fedesaex para mantener vivo el programa 'Vacaciones en Paz', reconociendo el esfuerzo que supone organizar cada edición; y ha reiterado el compromiso de la Diputación de Badajoz con el pueblo saharaui, de ahí la colaboración un año más con estas dos entidades, ante el que ha mostrado también su agradecimiento por el trabajo que realizan, porque "cada año es más difícil".

MÁS DE 34.000 EUROS EN AYUDAS

La Diputación de Badajoz continúa respaldando esta iniciativa a través de sus convocatorias de ayudas. En 2026, NUR Saharaui Extremadura ha recibido 12.900 euros y Fedexaex 9.100 euros dentro de la convocatoria de acción social, destinados principalmente a sufragar las actividades que realizan los menores durante su estancia en Extremadura y los gastos derivados de sus desplazamientos a España.

Además, NUR Saharaui ha concurrido por primera vez a la convocatoria de cooperación internacional de la institución provincial, obteniendo una subvención de 12.100 euros para financiar la compra de alimentos destinados a los campamentos de refugiados saharauis. En total, más de 34.000 euros de ayudas, ha detallado la institución en nota de prensa.

La presidenta de la diputación también ha querido reconocer públicamente la generosidad de las familias de acogida extremeñas, cuyo compromiso hace posible que decenas de niños disfruten cada verano de revisiones médicas, una alimentación equilibrada y una experiencia de convivencia, ante lo que ha expuesto que acogerlos es "mucho más que un gesto de solidaridad" y "también un gesto de humanidad" y ha dado las gracias por hacer de Extremadura y de la provincia un hogar para estos niños.

Por último se ha dirigido a los menores y les ha animado a disfrutar del verano, conocer Extremadura y aprovechar esta experiencia sin perder la esperanza en el futuro de su pueblo. "Aquí tendréis siempre un hogar y unas familias que os quieren y os estarán esperando, pero vuestra casa os necesita para que algún día podáis ser un pueblo libre, digno y con derechos. Tenéis mucho que ofrecer al mundo y sois la esperanza de la paz y la libertad", ha aseverado.

Una de las madres de acogida, Rosa, ha recomendado la experiencia y ha animado a los extremeños a probar, porque así podrán comprobar la "satisfacción" que supone acoger a estos niños. Su experiencia es "muy buena", y "siempre" la recomendará.