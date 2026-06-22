La Diputación de Badajoz lleva a Londres el talento flamenco de la provincia con 'Pasión por el Flamenco Sin Frontera'

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha asistido esta pasado noche en Londres a los dos espectáculos incluidos en el proyecto 'Pasión por el Flamenco Sin Frontera', una iniciativa impulsada por la institución provincial para proyectar internacionalmente el talento flamenco nacido y desarrollado en la provincia pacense.

En su visita, Del Puerto ha estado acompañada del diputado de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El londinense Sadler's Wells Theatre ha sido el escenario que ha acogido esta doble cita con el flamenco extremeño dentro del Flamenco Festival Londres.

La primera de las actuaciones ha sido 'En tierra de hombres', protagonizada por Esther Merino, una propuesta que reivindica la fuerza expresiva del flamenco desde la autenticidad, la raíz y la personalidad artística de una de las grandes voces de la provincia. Al final del espectáculo la propia Esther Merino ha mostrado su sorpresa por la respuesta del público, al señala que la reacción de los asistentes "ha sido brutal".

Tras esta representación, el escenario londinense ha recibido a Francisco Escudero 'El Perrete' con el espectáculo 'Luz de Guía', una muestra del cante flamenco más profundo y del legado que continúa transmitiéndose entre generaciones.

La presencia de la Diputación de Badajoz en Londres ha respondido, detalla el organismo, al objetivo de demostrar que el flamenco de la provincia tiene "identidad propia, calidad artística y capacidad para emocionar" más allá de sus fronteras.

Al respecto, la diputación ha resaltado que el programa 'Pasión por el Flamenco sin Frontera' nació con el objetivo de que el flamenco que se crea y se vive en los pueblos de Badajoz sea "conocido, reconocido y valorado también en los grandes circuitos culturales internacionales". Así, se trata del programa propio itinerante de la Diputación más extendido y consolidado en la provincia.

Asimismo, ha explicado que mantiene, desde hace años, una apuesta estratégica por este arte, no solo a través de la programación cultural, sino también desde la formación y la preservación del patrimonio flamenco. A iniciativas consolidadas como el Festival Porrina de Badajoz o Pasión por el Flamenco, se suma el impulso académico mediante el Conservatorio Profesional de Música 'Juan Vázquez', pionero en Extremadura al incorporar el cante y la guitarra flamenca como enseñanzas estables.