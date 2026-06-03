La Diputación de Badajoz impulsa un nuevo circuito de coral para visibilizar el talento femenino

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un nuevo circuito de música coral para acercar la cultura a los municipios y visibilizar el talento femenino en 10 localidades de la provincia pacense.

Impulsado desde el Área de Igualdad bajo el nombre 'Voces que tejen pueblos - 30 años no son nada', estará protagonizado por la Coral de Mujeres Amadeus de Fregenal de la Sierra, con motivo del 30º aniversario de su creación (1996-2026).

La iniciativa se enmarca en dos ejes estratégicos del Área de Igualdad ('Mujer Rural: reconocimiento y empoderamiento' y 'Una sociedad con valores igualitarios'), centrados en la apuesta por la cultura como herramienta de sensibilización, convivencia y transformación social.

El circuito recorrerá todas las comarcas de la provincia, con el objetivo de acercar la música coral a los municipios rurales, fomentar la participación cultural y poner en valor la trayectoria artística y social de esta agrupación femenina.

El primero de los conciertos se celebró en Monesterio el pasado 24 de mayo.

Durante la presentación este martes en Badajoz del proyecto, la diputada provincial Lourdes Linares ha dado la enhorabuena al Coro Amadeus, "íntegramente formado por voces femeninas", por haber logrado mantenerse durante 30 años, además de elogiar su constancia y talento. "En 1996 no era tan fácil para las mujeres dedicarse a cantar y conciliar con el resto de sus labores", ha señalado, informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Por su parte, Virginia Conejo, integrante de Amadeus, ha recordado los inicios del grupo en 1996, tras haberse conocido previamente sus integrantes en la escolanía de la Coral Frexnense.

"Además de convertirnos en amigas, esto despertó la afición y decidimos continuar", participando en un primer momento en diversas actividades culturales de su localidad, Fregenal de la Sierra.

Desde entonces, han logrado actuar en numerosos municipios de Extremadura y Andalucía, además en 2012 su disco con sus principales temas. Actualmente, Amadeus se compone de once mujeres, seis de las cuales permanecen en el grupo desde su nacimiento.

En cuanto a su repertorio, este combina estilos como el gregoriano, el polifónico, el folklore o los villancicos, además de dar voz a partituras compuestas desde el siglo XVI hasta la actualidad.

PROGRAMACIÓN

Así, el Circuito de Corales arrancó en Monesterio el pasado 24 de mayo; y continuará en Arroyo de San Serván el 13 de junio; en Valencia de las Torres y Alconera el 21 de junio; en Almendral el 4 de julio; en Casas de Don Pedro el 11 de julio; en Campanario el 12 de julio; en Valle de Matamoros el 9 de agosto; en Almendralejo el 3 de octubre; y en Santa Amalia en una fecha sin concretar, entre septiembre y octubre

Cada concierto tendrá una duración aproximada de una hora y ofrecerá un repertorio coral variado, interpretado íntegramente por voces femeninas y compuesto por piezas de diferentes estilos, épocas e idiomas.

Además del componente artístico, el proyecto incorpora una dimensión pedagógica y participativa, ya que las integrantes de la coral compartirán con el público cómo se desarrolla el trabajo interno de una agrupación coral, desde la preparación del repertorio hasta la organización colectiva y los retos que implica mantener una iniciativa cultural de estas características.