La Diputación de Badajoz finaliza la digitalización de los archivos municipales de El Carrascalejo y Mirandilla

El Archivo Provincial de la Diputación de Badajoz ha publicado en su web gratuitamente documentación de los archivos municipales de El Carrascalejo y Mirandilla desde los años 1881 y 1952, respectivamente, hasta 2023.

La institución actualiza cada cierto tiempo su acopio de libros de actas y documentos oficiales que, en muchos casos, suponían "papeles antiquísimos y mal cuidados", con el objetivo conservar y difundir "verdaderas joyas documentales".

Sin embargo, gracias a la labor de restauración y digitalización, este "tesoro" pasa a formar parte del amplio repositorio disponible para cualquier administración y para toda la ciudadanía.

En esta ocasión se han digitalizado 11 libros de actas de sesiones de El Carrascalejo, con fechas que abarcan desde 1952 a 2023. Un periodo cronológico que "no es muy extenso", pero que "una rica información desde el punto de vista histórico" y, en lo que respecta a las fechas más recientes, desde el punto de vista de gestión, apunta la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Mirandilla, por su parte, conserva 66 libros de actas desde el año 1881 hasta 2023, lo que los convierte en una "enorme fuente" de historia para los vecinos de este municipio y de cara a todos sus vínculos.

La publicación de los documentos de ambos municipios en la web del Archivo de la institución provincial, con fines tanto históricos como administrativos, muestran el "interés" de la Diputación de Badajoz por el legado que pertenece a toda la sociedad y el "compromiso con la historia local y el territorio rural".

La digitalización de documentos pertenecientes a los archivos municipales de la provincia es, dentro del Archivo Provincial, un "proyecto consolidado" y que "abarca ya a una inmensa mayoría de los municipios" de la provincia. Con ello se recupera la información "más relevante" desde el punto de vista histórico y, además, permite su "rápida puesta al servicio de los ciudadanos mediante la publicación en web".