La Diputación de Badajoz entrega los Premios de la Provincia a Florián Recio, a ELA Extremadura o al IES Sierra La Mesta

La Diputación de Badajoz ha celebrado este miércoles, en el Paraninfo del palacio provincial en la capital pacense, el acto de entrega de los Premios de la Provincia 2026, una cita consolidada en el calendario institucional con motivo del Día de la Provincia en la que se ha reconocido a personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo social, económico y cultural del territorio y que precede al acto institucional de este domingo en Calamonte.

En concreto, se ha reconocido al escritor Florián Recio, al Motor Club Villafranca Motorsport, a La Hormiga Verde, a la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona, a la Asociación Consejo Comarcal La Siberia, a Termas Aqua Libera de Aljucén, a la Asociación ELA Extremadura y al IES Sierra La Mesta de Santa Amalia.

La presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, ha subrayado durante su intervención que además de entregar estos galardones este miércoles también reconocen "el talento que nace, que crece y que se queda" en Extremadura, demostrando que no hace falta renegar de los orígenes ni cruzar fronteras para "alcanzar el éxito, para alcanzar la excelencia o un sueño".

Y es que, como ha señalado, este Día de la Provincia y estos galardones "permiten pararnos, mirar a nuestro alrededor y, lo más importante, conocernos".

En este sentido, ha dicho, se tiene la posibilidad de saber cómo el que está a nuestro lado está contribuyendo, trabajando y caminando para que la provincia progrese, para mejorar la vida de los vecinos, para generar riqueza y empleo, para saber cómo se consiguen los derechos y la igualdad, cómo se cuida y conserva nuestro medio ambiente, cómo se integra a los que lo necesitan y a los que vienen, y cómo la provincia más extensa del país puede albergar cualquier evento importante del mundo "sin complejo alguno".

"Hoy estamos conociéndonos, reconociéndonos y celebrándonos, porque entre todas y todos estamos consiguiendo que nuestra provincia progrese y, sobre todo, que tenga futuro", ha remarcado, para invitar a celebrarlo "con satisfacción, con la cabeza alta, con amor propio y con esperanzas", porque se tiene que estar "muy orgullosos" de pertenecer a esta provincia que, aunque es humilde y sencilla, también "es fuerte, es ambiciosa, es talentosa, pero, sobre todo, es valiente".

Asimismo, Del Puerto ha puesto el acento en que estos premios ponen en valor a aquellos que destacan por su trayectoria, su compromiso, dedicación e iniciativas que suponen un beneficio para la provincia, pero también para la ciudadanía.

OCHO CATEGORÍAS

Los Premios de la Provincia distinguen anualmente iniciativas en ámbitos clave para el desarrollo del territorio, desde la cultura hasta la sostenibilidad, la igualdad o la innovación, y este miércoles se han entregado los galardones en ocho categorías, entre ellas Cultura, que ha recaído en Florián Recio Terraza por una sólida trayectoria como escritor y dramaturgo, estrechamente vinculada al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, donde ha contribuido a acercar los clásicos al gran público con una obra reconocida dentro y fuera de España.

El premio Deporte y Vida Saludable ha sido para Motor Club Villafranca Motorsport, por su impulso al automovilismo y la proyección internacional de la provincia a través de competiciones de alto nivel como el Rally Raid Portugal-Extremadura; mientras que en la categoría de Economía Verde y Circular se ha reconocido a La Hormiga Verde, centro especial de empleo que ha convertido la gestión de residuos electrónicos en un modelo de innovación ambiental y social, combinando sostenibilidad, inclusión laboral y competitividad.

El premio Emprendimiento ha distinguido a la Escuela de Micronegocios de la Fundación Maimona, un proyecto de referencia en el impulso de iniciativas empresariales en el ámbito rural que favorece la creación de empleo y la fijación de población; y el de Igualdad ha recaído en la Asociación Consejo Comarcal La Siberia, por su trayectoria en la promoción de la igualdad de género en el medio rural y el empoderamiento de las mujeres.

El premio Innovación y Calidad Turística ha sido para las Termas Aqua Libera de Aljucén, por su apuesta por un modelo de turismo experiencial basado en el rigor histórico, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio; y el de Integración Social y Laboral de Personas con Discapacidad a la Asociación ELA Extremadura, por su labor de apoyo integral a pacientes y familias, así como por su contribución a la visibilización de esta enfermedad.

Por último, el premio Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido para el IES Sierra La Mesta de Santa Amalia, por su proyecto educativo innovador centrado en sostenibilidad y tecnología.

UNA PROVINCIA MÁS INCLUSIVA

La presidenta de la diputación ha recordado que la temática de este año gira en torno a la inclusividad, una línea estratégica que atraviesa buena parte de los proyectos premiados. "Nuestra pretensión es seguir avanzando en conseguir una provincia más inclusiva, en todos y cada uno de los aspectos", ha afirmado.

En su intervención, se ha referido a los premiados y ha pedido a Florián Recio, del que están "muy orgullosos" así como de su talento y legado y de su contribución a enriquecer y difundir la cultura en la provincia, la región o en todo el mundo, que no deje de escribir; mientras que sobre el Motor Club Villafranca Motorsport ha puesto en valor que los caminos de la provincia "seguro que no le tienen nada que envidiar a los del Dakar" en un territorio capaz de albergar una prueba de automovilismo mundial de rally.

Sobre La Hormiga Verde, ha apuntado que es "claro ejemplo" de inclusividad, así como de que la economía verde y circular es posible también en el mundo rural; como también ve otro referente entre los premiados en la Fundación Maimona y su Escuela de Micronegocios; mientras que sobre el Consejo Comarcal de La Siberia ha expuesto que "no se concibe el futuro del mundo rural sin la presencia de las mujeres", que son "una parte del mundo rural" y "la garantía de la supervivencia".

Al mismo tiempo, ha destacado de las Termas Aqua Libera de Aljucén su originalidad, exclusividad, y naturalidad; ha confiado en que el premio de la Asociación ELA Extremadura permita darles más visibilidad, que ningún enfermo de ELA se sienta solo y por conseguir entre todos "alzar más" la voz para que se invierta más en investigación científica para luchar contra esta enfermedad; y ha resaltado también el proyecto del IES Sierra La Mesta y ha abogado por que lo apliquen en su día a día.

Por último, la presidenta de la institución provincial ha trasladado a los premiados el valor simbólico del reconocimiento recibido y que el galardón recibido no es de la diputación sino que lo otorgan sus vecinos, porque la primera lo hace posible pero quien propone y decide son las personas con las que trabajan, viven y conviven cada día.

El acto, que ha estado presentado por los periodistas Susana Mangut y Manu Pérez y cuya nota musical la ha puesto la cantaora Esther Merino, ha contado con la participación de representantes públicos, premiados y sociedad civil.