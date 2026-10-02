Diputación de Badajoz difunde el patrimonio celeste de La Siberia en el Congreso de Reservas de la Biosfera

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde y su Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC) de La Cocosa, ha acercado el patrimonio celeste de La Siberia a los participantes del III Congreso Español de Reservas de la Biosfera, mediante una actividad de observación astronómica celebrada en la playa de Peloche en Herrera del Duque.

La Siberia cuenta con el reconocimiento como 'Destino Turístico Starlight', un sello que pone en valor la calidad de sus cielos y su potencial para el turismo astronómico, y en relación al cual la red de fotómetros con la que la diputación realiza mediciones de la calidad del cielo nocturno ha prestado apoyo al proceso de certificación del territorio.

Estas mediciones permiten conocer y seguir la evolución del brillo del cielo nocturno y aportan información para su protección frente a la contaminación lumínica; un trabajo que complementa la labor de divulgación del CPPC y contribuye a poner en valor el cielo como parte del patrimonio natural de la provincia.

La sesión de Peloche ha formado parte de las actividades sobre el territorio de este encuentro nacional que ha reunido a representantes de las 55 Reservas de la biosfera españolas, gestores, científicos y responsables de distintas administraciones e instituciones vinculadas a la conservación y el desarrollo sostenible.

En concreto, la actividad comenzó con una introducción al cielo nocturno a simple vista, acompañada de explicaciones sobre el mito de Andrómeda, en una aproximación que permitió combinar la divulgación científica con los relatos que han servido para interpretar el firmamento a lo largo de la historia.

La observación se centró principalmente en la Luna y Saturno. La intensa luminosidad lunar, próxima a la fase llena, condicionó la visibilidad de los objetos más débiles y orientó la sesión hacia estos dos astros. Además, mediante un telescopio digital Seestar, los participantes pudieron visualizar en pantalla la galaxia de Andrómeda y el cúmulo globular M13, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

La participación del CPPC en este encuentro pone de relieve la proyección territorial del centro, que combina la divulgación astronómica y la sensibilización con el seguimiento de la calidad del cielo nocturno. A través de su programa de actividades, la diputación acerca el conocimiento del cielo a los municipios y contribuye a dar a conocer la importancia de su conservación.

En La Siberia, esta labor conecta con el valor del cielo nocturno como recurso para la educación ambiental y el turismo de naturaleza. Así, su protección permite preservar un patrimonio compartido y ofrece oportunidades para desarrollar experiencias vinculadas al conocimiento y disfrute del territorio.

Esta actuación se enmarca en el trabajo de promoción y protección del cielo nocturno que impulsa la Diputación de Badajoz a través del CPPC y en su colaboración con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches'.

El III Congreso Español de Reservas de la Biosfera ha sido organizado a través de la colaboración entre la Reserva de la Biosfera de La Siberia, el Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y el Ceder La Siberia.