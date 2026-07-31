La Diputación de Badajoz culmina la mejora del chalet que ofrece estancias vacacionales a personas con discapacidad

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha visitado este jueves en Chipiona el chalet Villa Conchita, inmueble de titularidad provincial que la institución pone a disposición de Plena Inclusión Extremadura para el desarrollo de programas de vacaciones y respiro familiar destinados a personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Durante la visita, Del Puerto ha podido comprobar el resultado de las obras de mejora ejecutadas en los últimos meses, una actuación con la que la diputación da cumplimiento al compromiso adquirido el pasado año para seguir mejorando las condiciones de seguridad, accesibilidad y confort de este recurso, "referente para el movimiento asociativo extremeño".

Las actuaciones, finalizadas el pasado mes de mayo, han supuesto una inversión de 29.015,80 euros e incluyen la impermeabilización de la cubierta de la terraza, mediante un tratamiento específico para garantizar una mayor estanqueidad, y la instalación de una nueva barandilla perimetral de seguridad, especialmente resistente al ambiente marino, que sustituye al anterior cerramiento, muy deteriorado por el paso del tiempo y la salinidad propia de la zona.

Además de estas obras, la diputación ha señalado en nota de prensa qu eha continuado renovando el equipamiento del inmueble con la adquisición de dos lavadoras industriales de 10 kilogramos de capacidad y la sustitución del mobiliario del salón por dos nuevos sofás, una inversión adicional cercana a 4.800 euros destinada a mejorar el bienestar de los usuarios durante su estancia.

La presidenta de la diputación ha destacado al respecto que estas mejoras responden al compromiso de la institución provincial con la igualdad de oportunidades y con la calidad de los recursos que se ponen al servicio de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, garantizando que puedan disfrutar de unas instalaciones "más modernas, seguras y adaptadas a sus necesidades".

La colaboración entre la Diputación de Badajoz y Plena Inclusión Extremadura se mantiene de nuevo a través de una subvención nominativa de 60.000 euros, destinada a financiar los gastos de las estancias vacacionales que desarrollan las asociaciones en Villa Conchita, así como parte del programa de respiro familiar que la entidad organiza durante el verano en la Residencia Universitaria Rucab.

Villa Conchita constituye desde hace años un recurso social de gran valor para numerosas familias extremeñas, al ofrecer un espacio de convivencia, ocio y descanso adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.

UNOS 500 USUARIOS

La colaboración entre la Diputación de Badajoz y Plena Inclusión Extremadura se remonta a 17 años, un periodo durante el que cerca de 14.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias han podido disfrutar de estancias vacacionales en Villa Conchita.

Este año pasarán por el inmueble unos 500 usuarios de mayo a noviembre, una cifra que, según la entidad, "evidencia el valor de una colaboración institucional sostenida en el tiempo y el impacto que tienen las políticas públicas cuando se mantienen con continuidad y se traducen en recursos concretos para mejorar la calidad de vida de las personas".

Desde Plena Inclusión Extremadura recuerdan además que, para muchos de los participantes, estas vacaciones representan la primera vez que ven el mar y, en numerosos casos, constituyen el único periodo de descanso del que disfrutan durante todo el año.

La accesibilidad del entorno y las mejoras realizadas en las instalaciones contribuyen a eliminar barreras y hacen posible que el disfrute del ocio y las vacaciones, reconocido como un derecho por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sea una realidad para cientos de extremeños.

La jornada ha permitido además a la presidenta de la diputación compartir parte de la mañana con los usuarios y profesionales de Plena Inclusión Extremadura, procedentes de Don Benito y a quienes ha saludado antes de recorrer las instalaciones, así como conocer de primera mano el resultado de las actuaciones ejecutadas.

La visita, en la que ha estado acompañada del presidente y gerente de Plena Inclusión Extremadura, Pedro Calderón y Sebastián González, respectivamente, ha concluido con la entrega de un detalle a los participantes y una fotografía de familia junto a los usuarios.