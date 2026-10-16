La Diputación de Badajoz concede más de 1,1 millones a 74 entidades para mejorar sus instalaciones y equipamientos

La Diputación de Badajoz ha resuelto la primera fase de su convocatoria de subvenciones destinada a mejorar el equipamiento y las instalaciones de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de carácter social.

En total, 74 entidades recibirán 1.141.024,11 euros para realizar inversiones necesarias para mantener y mejorar sus servicios, como se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de este pasado miércoles 14 de octubre.

Las ayudas contemplan cuatro líneas de actuación, entre la adquisición de mobiliario y equipamiento básico; medios informáticos y tecnológicos para actividades formativas, educativas y terapéuticas; material técnico sanitario, como equipamiento de fisioterapia y estimulación cognitiva; y obras de rehabilitación, reforma, accesibilidad y eficiencia energética.

La resolución beneficia a entidades con perfiles y ámbitos de actuación diversos, entre ellas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, mayores, pacientes con enfermedades neurodegenerativas o colectivos con problemas de salud mental o en situación de vulnerabilidad.

Entre las beneficiarias, figuran asociaciones de San Vicente de Alcántara, Puebla de Alcocer, Cabeza del Buey, Alburquerque, Azuaga, Zafra, Mérida, Don Benito, Llerena y otros territorios.

La convocatoria incorpora, además, una medida destinada a facilitar la ejecución de los proyectos, el pago anticipado del 100 por cien de la subvención concedida.

Con esta adjudicación, como ha señalado la institución provincial en nota de prensa, la diputación convierte en recursos "efectivos" una iniciativa que nació para dar respuesta a una demanda del tercer sector, como es la de disponer de financiación específica para renovar sus medios materiales, adecuar sus espacios y afrontar actuaciones que, en muchos casos, resultan difíciles de asumir con sus propios presupuestos.

La convocatoria, presentada en mayo con una dotación inicial de 2 millones de euros, fue planteada como una medida "pionera". La Diputación de Badajoz destacó entonces que era la única institución que destinaba recursos a mejorar la sostenibilidad de las asociaciones sociales de la provincia mediante una línea específica de estas características, fruto de la escucha "directa" a los colectivos, que habían trasladado sus dificultades para acometer inversiones de este tipo.

La institución ha enmarcado asimismo esta inversión en su compromiso con el fortalecimiento de los servicios sociales y con las entidades que complementan la atención pública desde la proximidad, ante lo que ha agregado que "mejorar sus instalaciones y equipamientos significa contribuir a que puedan desarrollar su labor en mejores condiciones y ofrecer una atención más adecuada a las personas usuarias".

La resolución de esta primera fase supone "un paso decisivo" para que las demandas planteadas por las asociaciones se traduzcan en mejoras concretas. La convocatoria contempla una segunda fase, dotada inicialmente con 200.000 euros y cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el próximo 31 de octubre.