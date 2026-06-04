La Diputación de Badajoz acerca a 1.500 escolares los beneficios del reciclaje a través de una obra de teatro

Unos 1.500 escolares se acercarán de una forma dinámica y divertida al mundo del reciclaje de residuos domésticos gracias a las representaciones teatrales programadas por el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz - Promedio, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este viernes, día 5.

De la mano de ratita, espantapájaros, lombriz y marroncete, protagonistas de la obra teatral 'El marrón nos pone verdes', el alumnado de 3º a 6º de Primaria conocerá los beneficios de la separación en origen de todos los residuos, con especial atención al nuevo contenedor marrón para los biorresiduos y la transformación de estos en compost.

Escolares de Herrera del Duque, Guareña y Villafranca de los Barros han disfrutado ya de una puesta en escena que les invita además a participar, a través de un divertido juego sobre el reciclaje de los distintos residuos encontrados por las protagonistas, indica la diputación pacense en una nota de prensa.

Zafra, Fregenal de la Sierra, Campanario, Oliva de la Frontera y Azuaga serán los próximos escenarios de estas representaciones teatrales.

Adquirir buenos hábitos de reciclaje, conocer las distintas fracciones de residuos existentes, ser conscientes de la importancia de evitar impropios o profundizar en la reutilización y el ciclo de la economía circular, son algunos de los objetivos de la obra teatral.

Gracias a esta actividad, que contribuye a que el alumnado pueda convertirse en "agente del cambio en su entorno más cercano", la población más joven de los entornos rurales tiene también la oportunidad de acercarse al mundo de las artes escénicas.

Esta iniciativa, cofinanciada por los fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, se suma a las actividades didácticas llevadas a cabo en centros escolares de la provincia dentro de las campañas de sensibilización de Promedio sobre el reciclaje de residuos orgánicos y el contenedor marrón, implantado ya en las 107 localidades adheridas al servicio de recogida de residuos del Consorcio.