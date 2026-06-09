Diez detenidos y dos investigados por 37 robos en Extremadura, entre ellos los votos por correo y el camión de los regalos del LEO

La Guardia Civil ha desarticulado una activa organización criminal especializada en delitos contra el patrimonio en Extremadura, integrada por 12 personas, tras detener a 10 de sus miembros (tres de los cuales han ingresado en prisión provisional) e investigar a otras dos.

A los implicados se les atribuye la presunta autoría de 37 delitos cometidos en distintos puntos de la comunidad autónoma de Extremadura, con un botín que supera los 340.000 euros.

La investigación se inició tras el robo de dos vehículos de alta gama sustraídos en la localidad cacereña de Almoharín. Aunque uno de los turismos fue recuperado al día siguiente, el segundo fue utilizado por la organización para cometer una serie de robos por toda la región.

La red criminal operaba con un "elevado" grado de especialización y empleaba dispositivos tecnológicos con el objetivo de dificultar la acción policial. Asimismo, destacaba por la diversidad de sus objetivos y por la repercusión de algunos de los delitos cometidos.

Entre los hechos esclarecidos figuran varios robos en oficinas de Correos, donde los integrantes de la organización llegaron a interceptar votos emitidos por correo correspondientes a las elecciones autonómicas de Extremadura de 2025.

También se le atribuye el asalto a la caja fuerte del camión de los regalos en el Área de Servicio LEO, en la localidad pacense de Monesterio; un robo en una sucursal bancaria de la provincia de Badajoz; y otro cometido en un área de servicio de la localidad de Casar de Cáceres durante la Nochebuena.

La organización también está relacionada con el robo con fuerza en el colegio público de Calamonte (Badajoz), de donde sustrajeron 22 ordenadores portátiles y 8.000 euros destinados a una excursión escolar; el asalto a una joyería de la provincia de Badajoz, en el que se apoderaron de joyas valoradas en más de 80.000 euros; y la sustracción de más de 1.000 metros de cableado de cobre perteneciente al alumbrado público de una localidad pacense.

Además, se les atribuyen otros delitos cometidos en ayuntamientos, establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos de primera necesidad, de uno de los cuales sustrajeron una caja fuerte con aproximadamente 23.500 euros en su interior, y viviendas ubicadas en distintos puntos de la comunidad autónoma extremeña.

Durante la fase de explotación de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo cinco registros en inmuebles situados en la ciudad de Mérida y sus alrededores. En ellos se recuperó parte de los efectos sustraídos y se intervinieron diversos objetos, herramientas empleadas para la comisión de los robos y armas.

Las detenciones fueron practicadas en las localidades de Mérida, Montijo y Badajoz. La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.

Una vez puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres, Plaza número 3, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres, a los principales integrantes, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para tres de los detenidos.