La deuda pública en Extremadura se sitúa en el 19,2% del PIB en el segundo semestre

La deuda pública de Extremadura se sitúa en el 19,2 por ciento su Producto Interior Bruto (PIB), por encima del umbral de referencia del 13 por ciento del PIB establecido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según los datos publicados este miércoles por el Banco de España.

En el conjunto del país, la ratio de deuda de las administraciones públicas se ha situado en el segundo trimestre del año en el 101,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), 1,8 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior, con un importe 'récord' de 1,763 billones de euros.

En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1,763 billones de euros entre abril y junio de 2026, lo implica un crecimiento interanual del 4,3 por ciento, superando el máximo histórico anotado el trimestre precedente (1,740 millones).

No obstante, la ratio de la deuda en relación al PIB se ha reducido en 1,8 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre del año pasado, hasta situarse en el 101,4 por ciento, misma tasa que el en el primer trimestre de 2026.

El Ejecutivo espera para el cierre del 2026 que la ratio de deuda pública rompa la barrera del 100 por cien y se sitúe en el 99,3 por ciento, adelantando el objetivo de bajar por debajo del 100 por cien un año, ya que estaba fijado para final de esta legislatura.

Aunque en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo del Gobierno sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles prudentes del 60 por ciento planteados por Bruselas.