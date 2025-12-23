Detenidos un hombre y una mujer en Badajoz por una estafa de más de 25.000 euros a la expareja del varón

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, han procedido el pasado 17 de diciembre a la detención de un hombre y una mujer de 41 y 48 años de edad, como presuntos responsables de un delito de unos 25.700 euros y otro de usurpación de estado civil por el que la ex pareja de la víctima, en compañía de otra persona, extrajo cantidades diferentes de dinero de la cuenta bancaria de su expareja mientras se encontraba ingresada.

La Policía ha detallado en nota de prensa que ha tenido conocimiento de los hechos el pasado 4 de diciembre a través de una denuncia interpuesta por la propia víctima, en la que narraba cómo personas desconocidas habrían realizado una serie de operaciones en su cuenta bancaria sin su consentimiento, durante un periodo de tiempo en el que se encontró ingresada en un centro hospitalario, "echando en falta su DNIe y su tarjeta bancaria".

El grupo de delitos tecnológicos de la brigada provincial de Policía Judicial de Badajoz se ha hecho cargo de esta investigación y llevaron a cabo una serie de gestiones como la toma de declaración nuevamente de la víctima, la visualización de imágenes de vídeo grabación y contactos con la entidad bancaria.

Durante el desarrollo de las diligencias, fue la propia víctima quien aportó cómo había dejado su cartera con documentación en el domicilio de su ex pareja, "centrando los agentes la atención en esta persona".

Asimismo, el estudio de los reintegros realizados fueron en su mayoría en cajeros automáticos y transferencias a otra cuenta a nombre de su ex pareja ascendiendo a la cantidad de 25.756 euros, de modo que fue "plenamente identificado".

Los miembros de este grupo de delitos tecnológicos alertaron a la entidad bancaria del posible fraude, y advirtieron que se estaba intentando hacer un reintegro de 10.000 euros por parte de un hombre y una mujer, identificándose la mujer con el DNIe de la titular de la cuenta bancaria.

Así, se dio aviso a la Sala Cimacc 091 de Extremadura y agentes de seguridad ciudadana se personaron y localizaron a estas personas, procediendo a su detención como presuntos responsables de un delito de estafa y otro de usurpación de estado civil, tras lo que fueron trasladados hasta dependencias policiales. En el momento de la detención se le intervinieron varios teléfonos móviles y un ordenador portátil de alta gama.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 41 y 48 años de edad, y el varón cuenta con antecedentes anteriores. Tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.