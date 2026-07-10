Detenidos dos vecinos de Villanueva del Fresno acusados del robo en una vivienda en obras de la localidad

Agentes de la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad pacense de Villanueva del Fresno, como presuntos autores del robo en el interior de una vivienda en obras de este municipio, a la que entraron mediante el método de escalo por el patio trasero.

Los hechos ocurrieron a finales de junio, cuando el propietario de una vivienda en obras comunicó a la Guardia Civil que autores desconocidos habían accedido al interior del inmueble para apoderarse de diversas herramientas profesionales para construcción y componentes eléctricos de instalación, valorado en unos 500 euros.

Tras una primera inspección técnico-ocular en el lugar de los hechos, los agentes pudieron determinar que los autores del robo supuestamente se habrían adentrado a la propiedad mediante escalo por el patio trasero, y habían huído por la puerta principal.

Con el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil obtuvo suficientes indicios para poder identificar a los presuntos autores del robo, dos vecinos de esta misma localidad con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Una vez reunidas todas las pruebas incriminatorias, ambos fueron localizados y se les instruyeron diligencias penales como investigados, por su presunta implicación en el robo, que han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Olivenza.

La Guardia Civil continúa la investigación para tratar de recuperar los efectos sustraídos que supuestamente habrían entregado para su venta en tiendas de compra-venta y segunda mano.