Detenido un varón de 29 años como responsable de una plantación de marihuana en Mérida

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Mérida han localizado y desmantelado una plantación de marihuana que se encontraba en una nave, aparentemente abandonada, y han detenido a un varón de 29 años como presunto responsable, el pasado día 4 de junio, por un presunto delito contra la salud pública y otro.

A mediados del pasado mes de mayo, el Grupo de Estupefacientes de Mérida, fue alertado por parte de los indicativos de Seguridad Ciudadana, de que en el Barrio de San Agustín, debía existir una plantación de marihuana bastante amplia.

Además varios vecinos habían hecho llegar quejas anónimas a la comisaría, quejándose del fuerte olor que percibían en las inmediaciones del Barrio de la Corchera, desconociendo el lugar exacto, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia, determinando que dicha plantación debía estar situada entre las Calles Calamonte y Torremejías del Barrio de San Agustín, averiguando que el olor se intensificaba en horas nocturnas y que coincidía con la apertura de puertas de una nave en la calle Torremejias, desde la que una persona salía a pasear un perro.

Las comprobaciones efectuadas por los agentes determinaros que la nave no disponía de suministro eléctrico, sin embargo se oía con total claridad ruido constante desde el exterior, y puestos en contacto con la propiedad del inmueble, estos manifestaron que hacía más de un año que no acudían a la nave pero si bien le habían permitido el uso a un vecino que les había propuesto la compra de la misma.

Así el pasado día 3 de junio y con el oportuno permiso, accedieron al lugar, los agentes del Grupo Operativo de Respuestas, confirmando que en su interior existía un cultivo ilegal de marihuana, hallando un total de 155 plantas, provistas de focos led, aires acondicionados y todo lo necesario para intensificar el crecimiento de las mismas.

Fue al día siguiente cuando se personó en la Comisaría de Mérida, y voluntariamente, el joven responsable de dicha plantación, un varón de 29 años de edad con antecedentes por hechos similares, imputándole un delito de tráfico de drogas y otro por defraudación de fluidos eléctricos.