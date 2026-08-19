Detenido tras golpear y robar el dinero que un hombre acaba de retirar de un cajero en Quintana de la Serena

La Guardia Civil ha detenido a un varón, residente en la localidad pacense de Quintana de la Serena, como presunto autor del robo con violencia e intimidación con el método del "tirón" y las lesiones causadas a un vecino de la localidad.

La víctima interpuso una denuncia tras los hechos ocurridos este pasado sábado, en la que relataba que había acudido a una sucursal bancaria de la población para efectuar una retirada de efectivo del cajero automático exterior.

Finalizada la operación de extracción del dinero, inició el trayecto a pie de regreso a su domicilio, cuando una persona comenzó a seguirle por las calles de la localidad, asaltándole de forma sorpresiva y violenta, y propinándole un fuerte tirón para arrebatarle el bolso donde portaba, además de documentación y otros efectos personales, el dinero que acababa de sacar, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Debido a la agresividad y a la fuerza empleada en el forcejeo, la víctima sufrió diversas lesiones de las que tuvo que ser asistida en el centro sanitario, mientras el autor había huido con el botín.

Con los datos aportados y pesquisas obtenidas en el transcurso de esta investigación, los agentes de la Guardia Civil pudieron identificar plenamente al sospechoso. Se trata de un quintanense, delincuente habitual conocido por los agentes por sus numerosos antecedentes policiales. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, se localizó y procedió a su detención inmediata.

Una vez instruidas las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el delito de robo con violencia e intimidación y lesiones, fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castuera, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.