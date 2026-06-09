Detenido un conductor en Cáceres por atentado contra la autoridad y delitos contra la seguridad vial

La Guardia Civil ha detenido en Cáceres a un hombre, de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad y de varios delitos contra la seguridad vial, tras protagonizar una peligrosa huida para evitar un control preventivo de alcohol y drogas.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del pasado 30 de mayo, en el marco del dispositivo de prevención llevado a cabo con motivo de las Ferias y Fiestas de San Fernando, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico de Cáceres, ordenaron la detención de un turismo, con el fin de someter al conductor a las pruebas reglamentarias de alcohol y drogas, verificar la documentación del vehículo y sus ocupantes.

Iniciada la prueba de alcoholemia el vehículo emprendió la huida a gran velocidad, obligando a los agentes a apartarse para evitar ser atropellados. Entonces, se inició un seguimiento policial durante el cual el conductor hizo caso omiso de las señales luminosas y acústicas de los vehículos policiales, realizando maniobras arriesgadas y peligrosas, según informa la Guardia Civil.

Su conducción puso "en grave riesgo la integridad del resto de usuarios, principalmente por la gran afluencia de vehículos al recinto ferial, conducta temeraria que continuó igualmente en el interior del casco urbano de Cáceres, no respetando la señalización semafórica en fase roja, circulando en dirección prohibida, llegando a colisionar con un vehículo oficial de la Guardia Civil que participaba en la persecución".

Posteriormente, el conductor continuó la huida a pie, ocultándose en el interior del portal de un edificio, donde finalmente fue detenido. Durante la detención fue necesaria la presencia de efectivos de Policía Nacional y de la Policía Local debido a la aglomeración de varias personas en el lugar, que profirieron gritos e insultos contra los agentes intervinientes.

SIN CARNET DE CONDUCIR

Una vez identificado el detenido, se pudo comprobar que el mismo carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos y que le constaba en vigor una orden de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial.

Sometido a las pruebas legalmente establecidas para la detección de alcohol y drogas, arrojó resultado positivo en cannabis, positivo que posteriormente, fue confirmado mediante el correspondiente análisis toxicológico realizado por el laboratorio de referencia de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Se instruyó atestado por dos delitos contra la seguridad vial, por conducción sin permiso de conducción por pérdida de vigencia y por conducción temeraria, además de por un delito de atentado contra agente de la autoridad. Igualmente, ha sido denunciado administrativamente por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Los delitos investigados llevan aparejadas penas que pueden incluir prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, en función de la valoración judicial de los hechos y de las circunstancias concurrentes en cada caso.

En concreto, la conducción temeraria está castigada con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir de uno a seis años. Por su parte, la conducción de vehículos a motor tras la pérdida total de los puntos asignados legalmente al permiso de conducción puede ser castigada con penas de prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

Asimismo, el delito de atentado contra agente de la autoridad puede llevar aparejada una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

La Guardia Civil recuerda que los controles preventivos de alcohol y drogas tienen como finalidad proteger la seguridad de todos los usuarios de las vías. El consumo de sustancias psicoactivas reduce la capacidad de conducción, incrementa el tiempo de reacción y multiplica el riesgo de sufrir o provocar un siniestro vial.

Asimismo, desobedecer las indicaciones de los agentes o intentar eludir un control puede agravar notablemente las consecuencias legales de la conducta y poner en peligro la vida e integridad de otros usuarios de la vía.

La Guardia Civil continúa desarrollando servicios preventivos y de vigilancia en las carreteras de la provincia con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías públicas.