Detenida una vecina de Badajoz titular 12 cuentas bancarias por blanqueo de capitales y estafa

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han detenido el pasado mes de enero a una mujer de 35 años por su presunta autoría de un delito de blanqueo de capitales, estafa y simulación de delito.

El pasado mes de octubre se recibían en Badajoz unas diligencias procedentes de un Juzgado en Gijón, donde informaban de que la Brigada de Policía Judicial de esa localidad había identificado a una mujer, vecina de Badajoz, como titular de una cuenta bancaria en la que un gijonés había sido víctima de una estafa, mediante el método del "Familiar en apuros", ingresando en esa cuenta 9.850 euros.

Los agentes de Gijón solicitaban la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, y se hizo cargo de la investigación el Grupo II de Delitos Tecnológicos, que averiguó que la investigada era titular de 12 cuentas bancarias, y que una vez tuvo conocimiento de que estaba siendo investigada, negó ser titular de las mismas e interpuso una denuncia falsa.

Las gestiones practicadas por los agentes con las entidades bancarias verificaron que las cuentas investigadas habían sido abiertas por la propia denunciante, figurando su documentación personal, su firma y también su identidad en las video-verificaciones, necesario todo ello para la formalización final.

Se comprobó, además, que dichas cuentas habían sido cedidas o facilitadas a terceras personas, quienes las habrían utilizado para la comisión de diversas estafas mediante transferencias y operaciones fraudulentas.

Cabe apuntar, igualmente, que la presunta autora era colaboradora o partícipe indirecta en los hechos investigados, conocido este acto como "mula financiera", bien por cesión voluntaria o negligente de sus cuentas bancarias, consistiendo ello en ceder sus cuentas bancarias, identidad o medios de pago para posteriormente mover dinero de origen ilícito.

La detenida es una mujer de 35 años de edad, quien tras la instrucción del pertinente atestado policial, fue puesta a disposición de la autoridad judicial.