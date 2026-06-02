Detenida por robar joyas en el interior de una vivienda de Usagre, a la que accedió con una llave falsa

La Guardia Civil ha detenido a una vecina del municipio alavés de Amurrio como presunta autora del robo de joyas perpetrado en el interior de una vivienda de la localidad pacense Usagre.

Fue a mediados del pasado mes de mayo, cuando se tuvo conocimiento de la acción delictiva. En ella, el autor aprovechó la ausencia de su propietaria para adentrarse en su interior, y apoderarse las joyas de oro que guardaba valoradas en unos 1.000 euros.

De la inspección técnico ocular realizada en el inmueble, los agentes pudieron determinar que, para acceder al domicilio, lo habría hecho mediante el empleo de llave falsa.

Al tratarse de material susceptible para su entrega en establecimientos de compraventa de oro, se inspeccionaron los comercios próximos dedicados a esta actividad y se pudo recuperar parte de los efectos sustraídos en una entidad de Zafra.

Con las gestiones practicadas durante el transcurso de la investigación e inspección del libro registro existente en el negocio, los agentes pudieron implicar en los hechos a una vecina de la localidad alavesa de Amurrio.

Cabe destacar que la presunta autora, tras hacerse con las llaves del inmueble sin el consentimiento de su propietario, se adentró en el mismo para apoderarse de las prendas de oro.

Con las pruebas incriminatorias el miércoles pasado se le localizó y detuvo en Usagre, y se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el delito del robo en la vivienda.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.