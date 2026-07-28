Detenida una extrabajadora de la residencia de Mayores en Santa Amalia por el robo de joyas a una residente

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de la localidad pacense de Santa Amalia, extrabajadora la Residencia de Mayores de este municipoi como presunta autora del robo de joyas a una octogenaria que vivía en este centro.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de una mujer residente en la residencia de Santa Amalia, que en el transcurso de su estancia fue echando en falta algunas de sus joyas.

Con las primeras pesquisas y cooperación con los encargados de la residencia, la Guardia Civil de Santa Amalia orientó la investigación hacia una de las antiguas trabajadoras, vecina del municipio.

Así, y ante la posibilidad de que pudiera haber entregado las joyas para su venta en tiendas de compra-venta de oro de la comarca, se establecieron contactos de información con Policía Nacional de Don Benito, donde se localizaron parte de las joyas sustraídas en uno de los establecimientos de la localidad.

En el análisis de las entregas efectuadas, la Guardia Civil pudo constatar que la antigua trabajadora de la residencia las entregó en diferentes partidas desde el pasado año, y por las que consiguió unos 15.000 euros.

Estas joyas fueron reconocidas posteriormente por su legitima propietaria, por lo que con todas las pruebas incriminatorias, esta pasada semana se le pudo localizar y detener en su localidad de residencia, como presunta autora de la acción delictiva.

Las diligencias instruidas junto con la detenida han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito.