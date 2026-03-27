Un desprendimiento de tierra deja sin agua potable a Robledillo de la Vera

Un desprendimiento de tierra en la zona de captación ha dejado sin suministro de agua potable a Robledillo de la Vera (Cáceres), según ha informado el Ayuntamiento.

El Consistorio ha señalado que los trabajos para restablecer el servicio "ya están en marcha", aunque no se ha concretado el tiempo necesario para resolver la incidencia.

Mientras tanto, se ha pedido a la población que no acceda a la zona de los depósitos y que deje libres las vías de acceso para facilitar las labores de los operarios.

Como medida de urgencia, el Ayuntamiento ha solicitado apoyo a la Diputación de Cáceres, a través del Consorcio Másmedio, para el envío de cisternas de agua potable.

La primera de ellas está disponible desde las 16:00 horas de este jueves en la plaza de España, donde los vecinos pueden abastecerse con sus propios recipientes.

El Consistorio ha recordado que el agua suministrada es limitada y debe destinarse exclusivamente a consumo humano -beber, cocinar e higiene básica-, a la vez que ha apelado a la "responsabilidad y solidaridad de la ciudadanía para garantizar el acceso a todas las familias".

La alcaldesa, Marta Martín Fabián, ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha asegurado que "continuarán informando a la población sobre la evolución de la situación".