Desmantelado un punto móvil de venta de droga en la Ribera del Marco de Cáceres

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Cáceres han detenido a un varón por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, desmantelando un punto móvil de venta de drogas, ubicado en la Ribera del Marco de la capital cacereña.

El detenido es un varón de 45 años de edad, sin antecedentes previos, que utilizaba un vehículo de empresa para vender cocaína. Tras la tramitación del pertinente atestado policial fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su puesta en libertad.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento del desarrollo en un espacio público de la venta de diferentes sustancias estupefacientes, por parte de un individuo en un vehículo, concretamente en la zona de Fuente Fría, en la Ribera del Marco.

Fruto de las pesquisas realizadas, se localizó un turismo y los agentes corroboraron que estaba siendo utilizado como punto móvil de venta de sustancias estupefacientes. En el interior del coche se halló droga equivalente a 235 dosis, además de una cantidad de dinero cercana a los 1.000 euros, que los investigadores consideraron que era fruto del beneficio obtenido de la venta previa de dicha sustancia.

También se encontró en el interior del vehículo una báscula de precisión, varios teléfonos móviles y diversos envoltorios ya vacíos impregnados de la misma sustancia. En ese mismo momento se procedió a la detención de esta persona por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, según informa la Policía Nacional.

El operativo está enmarcado dentro del plan de respuesta que la propia Comisaría Provincial de Cáceres ha establecido para "dar una adecuada respuesta al tráfico minorista y de consumo de drogas en zonas de ocio y espacios públicos de la ciudad".