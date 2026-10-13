Desarrollo Rural valora la labor de DEMA como ejemplo de compromiso con el territorio, el patrimonio y la biodiversidad rural

Durante la visita, la directora general ha podido conocer de primera mano el trabajo que desarrolla esta asociación, sustentado en décadas de experiencia, compromiso y dedicación a una especie especialmente vinculada a nuestros pueblos y ciudades: el cernícalo primilla.

Muriel ha destacado que la labor de DEMA "representa muy bien muchos de los valores que queremos preservar desde las políticas de desarrollo rural: el compromiso con el territorio, la conservación de nuestro patrimonio, la participación de la sociedad civil y la capacidad de generar proyectos que nacen desde lo local y permanecen en el tiempo".

En este sentido, ha subrayado que la conservación de la biodiversidad no puede entenderse de forma aislada, sino estrechamente vinculada a la protección de los pueblos, de su paisaje y de su patrimonio arquitectónico y cultural.

La directora general ha vinculado iniciativas como las desarrolladas por DEMA con las políticas de reto demográfico ya que conservar el patrimonio y los valores ambientales contribuye a reforzar la identidad de los municipios, mejora la calidad de vida, genera oportunidades educativas y turísticas y fortalece el vínculo de la población con su territorio. De ahí, que cuenten con el apoyo de la Junta para desarrollar sus actividades.

"Frente al reto demográfico no existe una única respuesta. Mantener vivos nuestros pueblos exige actividad económica y servicios, pero también conservar aquello que los hace reconocibles, distintos y valiosos", ha ensalzado al tiempo que ha añadido que "nuestro patrimonio, nuestro paisaje y nuestra biodiversidad forman parte de ese derecho de las personas a poder desarrollar su proyecto de vida en el medio rural".

Así, esta visita ha permitido compartir experiencias y explorar posibles ámbitos de colaboración relacionados con la conservación del cernícalo primilla, la protección del patrimonio rural y religioso y la sensibilización de la población sobre el valor ambiental, cultural y social de los municipios extremeños.

La directora general ha reconocido igualmente el esfuerzo desarrollado por DEMA durante décadas, así como su importante labor de sensibilización y educación ambiental, especialmente entre niños y jóvenes, favoreciendo que nuevas generaciones conozcan, valoren y protejan una especie profundamente vinculada a Extremadura.

Finalmente, María Ángeles Muriel ha trasladado a los responsables de la asociación la voluntad de la Dirección General de Desarrollo Rural de mantener vías de colaboración y diálogo con entidades que, como DEMA, "trabajan desde el territorio y para el territorio, protegiendo un patrimonio que pertenece a todos y demostrando que conservación, desarrollo rural y futuro pueden y deben avanzar juntos".