Desalojada la Diputación de Badajoz tras recibir dos paquetes sospechosos que finalmente no han supuesto ningún "peligro"

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha confirmado que han sido dos los paquetes en principio "sospechosos" que se han recibido este martes en el palacio provincial de la capital pacense a nombre del expresidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, así como que se ha tratado de "una falta alarma", de manera tal que "no ha habido ningún daño" y "no hay peligro".

En declaraciones a los medios, Del Puerto ha detallado que, sobre las 14,00 horas, han llegado dos paquetes, uno a través de la calle Felipe Checa y otro a través de la calle del Obispo, y que a los guardias de seguridad tras pasarlos por el escáner "les han resultado sospechosos" y, "como indica el protocolo", han llamado a la policía, que se ha personado y ha llamado a su vez a los Tedax.

Al mismo tiempo, se ha desalojado la diputación, se han cortado las calles al tráfico, y ha acudido a la zona ambulancia y los bomberos, todo ello "tal y como establece el protocolo". "Tras las indagaciones y la investigación y la actuación de los Tedax han podido resolver que ninguno de los paquetes es sospechoso de ser peligroso, en definitiva que es una falsa alarma", ha señalado.

"Aún así se lo han llevado para investigarlo y después proceder a darnos un informe con el atestado de lo que ha sucedido", ha apuntado, para agregar que así podrán tener más información sobre qué son los paquetes que han llegado a la diputación.

"En definitiva lo importante es que son paquetes que no tienen mayor peligro, que no han revestido mayor peligro. Eso sí, ha sido una buena gestión por parte de los trabajadores y trabajadoras de la diputación recibiendo ese paquete detectando que pudiera ser sospechoso", ha destacado, "y por parte de los Cuerpos de Seguridad también en establecer los protocolos para que nada pudiera suceder".

Para la presidenta de la diputación pacense, "lo importante es que no ha habido ningún daño, que no hay peligro" y los trabajadores de la casa han podido volver a recoger sus cosas para poder irse a casa, puesto que han sido aproximadamente dos horas el tiempo en el que los Tedax han estado realizando su labor.

De igual modo, ha confirmado que los dos paquetes venían a nombre de Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, mientras que sobre el remitente no tienen "constancia", tras lo que ha indicado que la Policía hará su informe y cuando tengan el atestado ya sabrán "un poco más de información", y ha reiterado que "lo importante es que es una falsa alarma, los paquetes no eran peligrosos y nadie ha corrido peligro".

En este punto y preguntada por el motivo por el que han resultado sospechosos, Raquel del Puerto ha explicado que es protocolo de los guardias de seguridad, y que en cuanto ellos detectan a través del escáner que puede aparecer una serie de cables o un dispositivo que les puede resultar "sospechoso", "lo primero es la prevención y la seguridad ante todo" y "por eso han avisado a la policía, que es quien ha determinado los pasos a seguir".

Se trataba, ha concretado, "a simple vista" de "un aparato electrónico que tenía cables", "pero nada más, o sea, que después puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier dispositivo, puede ser un regalo que se haya hecho, puede ser mil cosas".

"La realidad, y lo importante, es que se han seguido los protocolos establecidos para casos en los que haya sospecha y que no es peligroso y, en definitiva, que ha sido una falsa alarma", ha aseverado, junto con que los dos paquetes eran iguales, ambos a nombre de Gallardo.

Finalmente, Raquel del Puerto ha apuntado que estaba fuera del palacio provincial, pero se ha desplazado al mismo desde Almendralejo y ha estado informada "en todo momento desde el minuto cero, en el que se procede al desalojo y en el trayecto hasta llegar aquí también". En cualquier caso, concluye, estaba "bien representada" por el primer vicepresidente, Juan María Delfa, por lo que "estaba todo controlado".

La Diputación de Badajoz ha señalado que se ha visto obligada a desalojar en torno a las 13,45 horas de este martes a los empleados presentes en el palacio provincial de Badajoz, tras recibir dos paquetes "sospechosos con cables en su interior, visibles tras el paso por el escáner de rayos X" y que, tras su inspección posterior, "no contenían artefactos explosivos de ningún tipo y todo ha quedado en falsa alarma".

Ante la sospecha de los guardias de seguridad situados en cada uno de los accesos, desde la institución se ha puesto en marcha el protocolo de desalojo de las instalaciones establecido para este tipo de situaciones y, al mismo tiempo, se ha dado aviso a la Policía Nacional que una vez personada ha ayudado a desalojar a los empleados. Posteriormente, ha tenido lugar la llegada de agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

"Tras la inspección y manejo durante dos horas, y ante las dudas alimentadas por el cableado del interior, los agentes Tedax han podido determinar que finalmente la mercancía que iba dentro era aparatos electrónicos con cables", señala la diputación, que agrega que "la llegada de estos dos paquetes ha producido un enorme revuelo en la zona, más teniendo en cuenta la cantidad de efectivos policiales que se han desplegado en el dispositivo de seguridad".