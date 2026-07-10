Las depuradoras de Alburquerque y San Vicente de Alcántara incorporan energía solar para reducir el consumo eléctrico

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de las localidades pacenses de Alburquerque y San Vicente de Alcántara, gestionadas por el Consorcio Promedio, han incorporado nuevas instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo que permiten "reducir de forma significativa su demanda de electricidad procedente de la red y avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y sostenible".

Ambas actuaciones han supuesto una inversión global de 93.000 euros, y en el caso de Alburquerque, la planta solar instalada tiene una potencia máxima de 50,15 kW, mientras que la de San Vicente de Alcántara alcanza hasta 66,60 kW.

Así, se estima que entre el 70 y el 80 por ciento de la energía generada será aprovechada directamente en los propios procesos de depuración del agua, reduciendo de manera notable el consumo de electricidad convencional y los costes energéticos asociados al funcionamiento de estas infraestructuras esenciales para el tratamiento de las aguas residuales, según señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Con estas dos nuevas incorporaciones, Promedio continúa "reforzando su apuesta por la integración de energías renovables en el ciclo integral del agua", señala.

En la actualidad, el consorcio gestiona un total de 71 estaciones depuradoras, de las que 53 están ya equipadas con instalaciones fotovoltaicas capaces de producir anualmente más de 3.000 megavatios hora (MWh) de energía solar, una cifra que permite cubrir ya más del 55 por ciento del consumo eléctrico de estas instalaciones.

La producción conjunta equivale al consumo anual de unas 900 viviendas, señala la diputación, que apunta que este avance permite a Promedio adelantarse al cumplimiento de los criterios de eficiencia energética marcados en la nueva normativa de tratamiento de aguas residuales europea, la Directiva 2024/3019.

La incorporación de energía solar a las depuradoras forma parte de la estrategia de transición energética impulsada por la Diputación de Badajoz, orientada a "mejorar la eficiencia de las infraestructuras públicas, reducir su huella de carbono y avanzar hacia un modelo de gestión más resiliente y respetuoso con el medio ambiente", concluye.