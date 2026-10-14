La Delegación del Gobierno y Fedexcaza mantienen una reunión de coordinación ante el inicio de la temporada de caza

Representantes de la Delegación del Gobierno en Extremadura y de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) han mantenido este martes, día 13, un encuentro de coordinación ante el inicio de la temporada de la actividad cinegética, y en relación, en concreto, a la delincuencia ligada al sector del galgo en la zona de la Campiña Sur a posibles casos de furtivismo.

Así lo ha detallado el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, en declaraciones a los medios al término de esta reunión con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en la que han abordado la coordinación "habitual" entre la Delegación, la agrupación que representa y la Guardia Civil para abordar los principales problemas que pueda tener el sector cinegético.

Ante ello, ha explicado que "es muy habitual, por desgracia", la delincuencia ligada al mundo del galgo en la zona de la Campiña Sur de Extremadura, y se ha referido en concreto a "gente sin ningún tipo de escrúpulos, sin ningún tipo de documentación, que no se pueden llamar cazadores, sino que son delincuentes" que "prácticamente cualquier día de la temporada, auxiliados por vehículos y por elementos de visión térmica" están haciendo un "grave daño", tanto a la agricultura, ahora con las recientes siembras, como a la caza de liebres de forma "absolutamente ilegal".

"Tenemos muchísimas denuncias de nuestras sociedades locales de cazadores, de cotos privados, insistiendo en que se pongan medios", ha remarcado, junto con que de hecho una de las primeras actuaciones que ha habido ha sido que "han cogido", esta semana, a cuatro personas que iban "ilegalmente" con galgos cazando liebres por la Campiña Sur. Ante ello, se ha mostrado "muy agradecido" a este tipo de actuaciones coordinadas con la Federación, sus sociedades locales de cazadores y los cazadores en general para "atajar" este tipo de casos.

Igualmente, ha continuado Gallardo, esta labor de coordinación "tan importante" con la Delegación del Gobierno les lleva a una vigilancia de las actuaciones que se puedan hacer en cuanto a la caza mayor, por un lado en cuanto a la profesionalización del sector, que no haya intrusismo profesional, y que la actividad se ejerza con "absoluto" respeto a las normas. También insisten en el furtivismo que se puede dar en el caso de animales de caza mayor, ante lo que han comentando las acciones que se han llevado a cabo en la región en este sentido.

Desde la Federación Extremeña de Caza y la Delegación del Gobierno quieren dar "una imagen de unidad" en cuanto a que se está trabajando y se van a poner "todos los medios encima de la mesa para acabar con cualquier acto delictivo que se pueda hacer dentro de un sector" ha remarcado, que, "muy mayoritariamente", apoya la gestión cinegética sostenible, respeta "al 100 por cien" las normas y las leyes de caza, y no van a "permitir" ni "ser cómplices de ninguna práctica ilegal".

De cara a la temporada de caza, José María Gallardo ha reconocido que se presenta "especialmente bien" y que en la caza mayor "hay bastante estabilidad", aunque "llaman la atención" las capturas de ciervas y ciervos, que van "ligeramente en descenso". En todo caso se cuenta con una "gran estabilidad" y "muchísima" afluencia de cazadores extremeños y de toda España, también del extranjero, a más de 1.500 acciones cinegéticas de caza mayor que "están prácticamente llenas".

También ha mostrado su "ilusión" al ver cómo la caza menor se está recuperando en un mayor número de acotados de la región, o cómo el conejo cada vez está siendo más resistente a las enfermedades y se cuenta en más cotos con mejores poblaciones de este animal; como igualmente ha destacado los dos años de cría "relativamente buena" de perdiz, por lo que la silvestre está también en aumento.

Además, ha sumado "la incertidumbre siempre" de las migratorias que vienen de Europa, dado que dependiendo de la climatología podrán contar con más o menos. "Sin ninguna duda", ha incidido, las previsiones para esta temporada son "muy buenas", están "contentos" y han trabajado "mucho a lo largo del año" para que ahora puedan disfrutar "unos pocos días".

COLABORACIÓN Y RELACIÓN "FLUIDA"

Por su parte, el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, ha explicado que ha mantenido este encuentro con responsables de la Federación de Caza de Extremadura en torno al comienzo de la temporada y en aras de poner en común las preocupaciones de estos últimos.

En este sentido y tras ponerse a disposición para la colaboración, ha destacado la importancia del sector de la caza en Extremadura y el papel "primordial" de la Federación en el mismo, lo que conlleva mantener una relación "fluida" y de intercambio de informaciones, tanto las que ellos tienen como por parte de la Guardia Civil.

Por todo ello, se ha mostrado "satisfecho" ante este encuentro que ve "oportuno", mientras que preguntado por un posible incremento de la vigilancia para atajar este tipo de delitos, como en el caso del furtivismo, ha incidido en que así lo han estado hablando, aunque se debe tener en cuenta que, cuando se comete esta última práctica, no saben cuándo o dónde va a ser "con las dificultades que tiene".

Por eso, la información que pueda trasladarse, tanto de los otros cazadores como de la propia Guardia Civil, cree que "viene muy bien". "El que comete un acto de furtivismo trata de buscar la sorpresa en cuanto al lugar y la fecha", ha concluido.