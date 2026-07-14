Defensa premia el legado solidario de la sargento 1º Débora Grau

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha distinguido con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco a Ana María Serra, madre de la sargento 1º Débora Grau fallecida en 2021 en acto de servicio, con la que se reconoce su apoyo a las familias que han perdido a un ser querido en el Ejército.

También el hecho de que haya continuado con el proyecto emprendido por su hija para conseguir un millón de donantes de médula ósea, como se ha destacado en este acto celebrado en la Base General Menacho en Bótoa (Badajoz) y que se ha completado con un recuerdo a los caídos por España.

En su intervención, Ana Serra ha agradecido a la ministra la condecoración, que siente que no le pertenece solo a ella sino al "legado imborrable" de la sargento primero Grau, a la causa por la que luchan para alcanzar un millón de donantes de médula ósea, "y sobre todo a la gran familia de 'Siempre fuerte' que mantiene vivo este reto con su entrega, cariño y apoyo incondicional".

De su hija, ha señalado que era "generosa, comprometida y profundamente sensible al sufrimiento de los demás" y que dos pérdidas por leucemia marcaron su decisión de emprender esta causa, continuando la de Pablo Ráez con el consentimiento de su familia y dándole visibilidad mediante el deporte.

"Cuando Débora nos dejó, entendí que su esfuerzo y su ejemplo no podían caer en el olvido. Por ello, la familia Grau Sierra decidió continuar ese reto", ha reafirmado, "sin grandes medios y recursos" pero con la fuerza del amor de una familia unida por el recuerdo de su hija.

Por su parte, la ministra de Defensa ha destacado que quienes han oído la intervención de Serra saben por qué le han condecorado, al tiempo que ha destacado su generosidad, su humanidad y su entrega a los demás.

"La mejor expresión de lo que la sargento primero Grau, nuestra Débora, quería. Tú has seguido su ejemplo haciendo, como bien decías, del dolor amor, y lo has hecho tú y toda tu familia. Has dado ese ejemplo de vida que tienen los militares, siempre dispuestos a dar la vida por los demás", ha resaltado, que ha hecho propio y "generosamente" pero "con mucho ánimo" y "fuerza", ha dicho.

De igual modo, ha expuesto que cada año en las Fuerzas Armadas celebran ese día, el último sábado de mayo, con un homenaje a los caídos de los ejércitos que dieron su vida por España al que acuden las familias.

"Pido siempre a Ana María que ponga voz al dolor, pero también al amor de todos los familiares de los fallecidos sirviendo a España en los ejércitos, y Ana María, como ha hecho hoy, con fuerza, recuerda siempre la importancia de los valores de las Fuerzas Armadas, por aquellos por los que murió su hija" y hacen que, "desde el dolor" que tienen los familiares, ella les dé "fuerza", ha señalado.

Durante la jornada, que ha incluido una visita al cuartel general de la unidad en Bótoa, Robles ha estado acompañada por el jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general Carlos Melero, y por el jefe de la Brigada 'Extremadura' XI, general de Brigada Álvaro Díaz Fernández.

En el acto de homenaje también ha estado presente la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; o el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; entre otra autoridades, además de familiares de Ana María Serra y Débora Grau.

SOLIDARIDAD, ESPERANZA Y DEFENSA DE LA VIDA

Ana María Serra ha reconocido en su alocución que siguen manteniendo vivo un proyecto basado en la solidaridad, la esperanza y la defensa de la vida y que han hecho suyo el legado de Débora y su bandera vuelve a entrar en meta participando en pruebas deportivas, la última en los 101 kilómetros de Ronda.

"Esta chiquilla sigue poniendo patas arriba mi vida", ha apuntado esta enfermera que "nunca" se había involucrado tanto en el dolor y el sufrimiento ajeno. "Temía hundirme, y ocurrió todo lo contrario: he descubierto historias de lucha y superación que han logrado aliviar mi alma", ha reconocido.

En otro momento, ha hecho hincapié en que este reto ya no trata únicamente de la donación de médula ósea, sino de algo "más profundo: honrar nuestros valores, comprometernos con los demás y comprender que una sociedad es mejor cuando nadie permanece indiferente ante el sufrimiento ajeno", ha remarcado, para agradecer a todos los que, de manera voluntaria y desinteresada, han decidido donar vida a través de la donación de médula ósea.

"El verdadero legado no se mide por lo que recibimos, sino por lo que dejamos en el corazón de los demás. Y si hoy el nombre de Débora sigue vivo, es porque continúa inspirando actos de amor. Ese es su legado, ese es el tesoro que nos dejó, y mientras nosotros sigamos adelante, ella seguirá caminando a nuestro lado", ha detallado Serra, que piensa en lo orgullosa que estará Débora al saber que "su lucha sigue viva, presente en cada gesto, en cada donación y en cada persona que decide sumarse a esta causa".

SIEMPRE FUERTE

Serra ha recibido esta distinción a propuesta de la ministra de Defensa, que le ha trasladado que este lunes ha hablado con Débora y ha visto su espíritu en ese monolito mirando al mar que le hicieron sus compañeros que en el Regimiento de Artillería de Costa número 4 y sabe que le ha dicho que estaba con su familia, que merecen esa condecoración y siguen trabajando en la donación de médula ósea.

Esto último lo hacen "con lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas, con lo mejor que tienen los médicos, los sanitarios, los que trabajan para dar vida a los demás. Siempre digo que es una combinación insuperable. Las Fuerzas Armadas, tu Débora, nuestra Débora, fallecida sirviendo a España, y todos aquellos que desde la medicina, la sanidad, el deporte o cualquier ámbito, trabajan para dar la vida, para alargar la vida a los demás. Siempre fuerte", ha reafirmado.

Antes de entrar en el acto, ha comentado, han estado en un acto en el que se hablaba de la donación de médula y de otras causas solidarias que tienen los ejércitos, ante lo que la ministra ha trasladado a Ana María y a Débora, "que nos está viendo ahora", que no tiene "ninguna duda" de que se siente orgullosa de su madre, su familia, su hermana, su compromiso y de sus compañeros en Cádiz y en Badajoz.

"Estoy segura de que Débora", ha aseverado, "estará muy orgullosa de ser testigo de cómo todos los que estamos aquí hoy y todo Badajoz se han sumado a su causa y defienden esos valores de solidaridad y apoyo a los demás que son, también, los valores que defienden las Fuerzas Armadas".

"En esa condecoración va todo el cariño y el esfuerzo del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra", ha concluido la ministra, para aseverar que "queda mucho por hacer" pero Serra sabe que donde haya un hombre o mujer de las Fuerzas Armadas como Débora "habrá mucho amor, mucha entrega a los demás y mucho sacrificio".