Decretan prisión provisional para un detenido por robo con violencia en un establecimiento en Cáceres

La titular de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de robo con violencia en un establecimiento público de Cáceres ocurrido en la tarde de este pasado domingo, día 31 de mayo.

Al detenido, que ha pasado a disposición judicial esta mañana, se le investiga por un presunto delito de robo con violencia, señala en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los hechos han ocurrido en un local del centro de la capital de la cacereña en el cual el detenido entró con un arma blanca.