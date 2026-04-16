Declarado un incendio forestal en el término municipal de Acebo, en la comarca de Sierra de Gata

En la tarde de este miércoles se declaraba un incendio forestal en el término municipal de Acebo, en la comarca de Sierra de Gata, mantiene movilizados a distintos medios de extinción. Sobre el terreno trabajan efectivos de los Bomberos Forestales del Plan INFOEX, junto a la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Pinofranqueado. Concretamente, dos helicópteros y tres unidades de bomberos forestales. La principal preocupación, es evitar que las llamas alcancen zonas con abundante masa de pinar lo que facilitaría la propagación del mismo.

Además, el incendio obligaba a cortar al tráfico la carretera CC-111, de la EX-205 a la EX-109 por Acebo, entre los kilómetros 0,000 y 3,000, debido al humo generado que afecta a la visibilidad y seguridad de la circulación. Para este caso, se ha establecido un desvío alternativo por la EX-109, a la altura del kilómetro 64,500, para acceder a la localidad de Acebo.