David Dóniga toma posesión este miércoles como alcalde de Plasencia tras la renuncia de Fernando Pizarro

El 'popular' David Dóniga tomará posesión este miércoles, día 24, como alcalde de la localidad cacereña de Plasencia tras la renuncia del anterior primer edil, Fernando Pizarro.

La toma de posesión de Dóniga, que hasta ahora era concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación, tendrá lugar a las 13,00 horas en un pleno en el Ayuntamiento de Plasencia.

A este acto asistirá el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista.

Cabe recordar que Fernando Pizarro anunció el pasado 9 de junio oficialmente su renuncia a la Alcaldía tras 15 años en el cargo y cuatro mayorías absolutas, y que posteriormente fue nombrado nuevo director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

Pizarro ostentará así una nueva responsabilidad que le ofreció la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y con la que pone fin a la política municipal después de 27 años.