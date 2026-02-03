SUCESOS

El cuerpo localizado en el embalse de La Serena corresponde al del varón desaparecido desde este domingo

Se trata de un vecino de Cabeza del Buey de 61 años.

Redacción

Extremadura

El cuerpo localizado flotando este lunes en el embalse de La Serena corresponde al del vecino de Cabeza del Buey desaparecido desde este pasado domingo, según ha confirmado la Guardia Civil.

Cabe recordar que familiares de este hombre, de 61 años, denunciaron su desaparición este pasado domingo, y apuntaban que podría haberse llevado su vehículo, que posteriormente fue localizado en las inmediaciones del embalse de La Serena.

Patrullas de la Guardia Civil, de Seguridad Ciudadana, GEAS y miembros del grupo cinológico han participado en su búsqueda durante esta jornada.

Preguntado por este asunto en una comparecencia en Badajoz, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha descartado la intervención de terceras personas.

