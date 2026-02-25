La cuenca del Guadiana tiene la situación "controlada" tras las borrascas pero continuará con "pequeños desembalses"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha señalado que la situación en los pantanos está "bastante controlada" tras superar el "trance" de las borrascas, si bien ha avanzado que continuarán haciendo "pequeños desembalses" para recuperar los resguardos de invierno a la espera de nuevas precipitaciones.

Así lo ha avanzado con motivo de la reunión que ha mantenido este martes, en la sede de la Delegación de Gobierno en Extremadura, en la que también ha estado su titular, José Luis Quintana, con representantes de la Asociación de Regantes de Extremadura (Regantex), para abordar la gestión de las sucesivas borrascas.

Moraleda ha subrayado que cuentan con tecnología, como es el sistema de información de redes automáticas, que les permite anticiparse a las aportaciones de agua, ya que la Agencia Estatal de Meteorología les pasaba la información que posteriormente volcaban en sus modelos. "Sabíamos lo que iba a precipitar, hacíamos una estimación, eso se convertía en escorrentía, en aportaciones a los embalses y a partir de ahí vamos tomando decisiones".

Unas decisiones, ha reconocido, "a veces complejas, complicadas", porque se ha procurado "hacer el menor da posible aguas abajo" en los cauces y en las zonas regables, pero, al mismo tiempo, "acumular la máxima cantidad posible de agua" para futuras campañas de riego.

En este sentido, ha recordado que se ha alcanzado el 91% de la capacidad total de agua embalsada, con algunos pantanos "muy tensionados", entre ellos La Serena, o Cíjara, pero al final "el equipo técnico ha demostrado su profesionalidad, su saber estar, su experiencia", para superar "satisfechos" este "trance de borrascas".

En todo caso, aún se va a continuar desembalsando para recuperar los "resguardos de invierno para sucesivos ciclos de borrascas que se puedan producir y seguir evitando daños".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que el objetivo de esta reunión es incidir en el contacto permanente con los regantes, en esta ocasión con el presidente de la CHG, tras el encuentro que ya mantuvieron con la secretaría de Estado del Ministerio de Agricultura en Don Benito.

Quintana ha vuelto a valorar la gestión técnica que se ha realizado, que ha calificado de "muy interesante", además de "muy favorable", por parte de Confederación Geográfica del Guadiana, buscando "almacenar agua por una parte y por otra parte hacer el menor daño posible en las distintas fincas".

Quintana ha subrayado que el regadío es "muy importante" para Extremadura, que cuenta con un 6% de la superficie agrícola de regadío, que aporta el 60% del PIB agrícola. "Donde hay agua hay riqueza y tener ahora una situación con un volumen almacenado de agua tan importante que nos garantiza lógicamente con optimismo los próximos años después de haber pasado situaciones muy complicadas de escasez de agua", ha remarcado.