Cuatro detenidos en una operación antidrogas en Badajoz

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de una operación antidrogas en Badajoz, en la que se han intervenido una importante cantidad de hachís y cocaína, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
La operación, denominada 'Jeque', se ha llevado a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.
Por ahora se han detenido a cuatro personas y se ha realizado una entrada y registro en domicilio particular en la ciudad de Badajoz.
La operación sigue abierta. La Policía Nacional dará más detalles próximamente, una vez concluya el dispositivo.