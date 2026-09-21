SUCESOS

Cuatro detenidos en una operación antidrogas en Badajoz

La operación sigue abierta. La Policía Nacional dará más detalles próximamente, una vez concluya el dispositivo.

Redacción

Extremadura |

Cuatro detenidos en una operación antidrogas en Badajoz
Cuatro detenidos en una operación antidrogas en Badajoz | CNP

Cuatro personas han sido detenidas en el marco de una operación antidrogas en Badajoz, en la que se han intervenido una importante cantidad de hachís y cocaína, según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

La operación, denominada 'Jeque', se ha llevado a cabo por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Por ahora se han detenido a cuatro personas y se ha realizado una entrada y registro en domicilio particular en la ciudad de Badajoz.

La operación sigue abierta. La Policía Nacional dará más detalles próximamente, una vez concluya el dispositivo.

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