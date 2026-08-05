Cuatro agrupaciones de España, México y Kazajistán se dan cita este fin de semana en un festival folklórico en Zafra

Cuatro grupos de España, México y Kazajistán se subirán el sábado y domingo, días 8 y 9 de agosto, al escenario de la Plaza Grande de Zafra en el marco del festival 'Fuelligah de Sacaliño', a partir de las 22,00 horas.

El certamen está organizado por la Asociación Cultural y Folklórica 'El Castellar', en colaboración con el Ayuntamiento de Zafra y la Federación Extremeña de Folklore, y está enmarcado en la 39ª edición del Festival Folklórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura.

El evento ha sido presentado en el consistorio por el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y, en representación de la Asociación Cultural y Folklórica 'El Castellar', por la presidenta, Belén Ruiz-Rosso; la tesorera, Manoli Ruiz-Rosso; y la vocal, Pilar Rubio.

La programación comenzará el sábado 8 de agosto con la celebración del Festival Nacional de Folklore 'Ciudad de Zafra', en el que actuarán los Coros y Danzas 'Munera la Bella', de la localidad albaceteña de Munera, junto al grupo anfitrión, los Coros y Danzas 'El Castellar'.

Ambos ofrecerán un recorrido por el patrimonio musical y coreográfico de sus respectivas regiones, poniendo en valor las tradiciones populares y el folklore como elemento de identidad cultural.

El domingo 9 de agosto será el turno del Festival Internacional de los Pueblos del Mundo, que contará con la participación del Ballet Folklórico del Instituto Celaya y Conjunto 'Sunlince', procedente de México, y del Conjunto Folklórico Nacional 'Ukili Ybyrai Akmola', de Kazajistán.

Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que acercará a Zafra la riqueza cultural de ambos países a través de sus bailes, músicas y trajes tradicionales.

El primer edil, Juan Carlos Fernández, ha destacado que el folklore es una manifestación de la identidad y la cultura de los pueblos, además de una herramienta para favorecer el conocimiento entre diferentes culturas.

Asimismo, ha agradecido el trabajo realizado por la asociación local y la federación extremeña para traer a la ciudad grupos nacionales e internacionales, subrayando que el Consistorio mantiene su compromiso con esta cita cultural.

Belén Ruiz-Rosso ha señalado que los grupos realizarán un breve recorrido desde la Casa de la Cultura hasta el escenario, antes del inicio de las actuaciones, y ha invitado al público a llenar la Plaza Grande y disfrutar de un folklore variado, colorido y único.

Por su parte, Pilar Rubio ha anunciado que, como novedad, se ha organizado el I Concurso de Fotografía Digital 'Fuelligah de Sacaliño', bajo el lema 'La tradición y folklore en imagen'. Se trata de una iniciativa destinada a acercar el folklore a través de la fotografía y fomentar la participación ciudadana.

Las bases del concurso pueden consultarse mediante el código QR del cartel del festival y en las redes sociales de la asociación. La vocal quiso animar tanto a aficionados como a profesionales de la fotografía a aprovechar el propio festival para captar las imágenes y participar en esta primera edición.