CSIF reclama el reconocimiento como centro educativo para los equipos de Orientación y la compensación por el kilometraje

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha mostrado su apoyo a los docentes de los equipos de Orientación y Psicopedagógica que se han concentrado este miércoles en diferentes puntos de la región para reclamar su reconocimiento como centro docente y una compensación justa por kilometraje que tenga en cuenta los miles de kilómetros que recorren en su vehículo particular cada curso.

CSIF ha registrado formalmente estas exigencias en varios escritos dirigidos a la Consejería de Educación desde el curso pasado, donde se denunciaba la carga económica y personal que supone para los orientadores de la región la puesta a disposición de su coche particular para los desplazamientos que realizan para atender a los alumnos de colegios e institutos de diferentes municipios.

La organización sindical apoya firmemente la reivindicación de estos docentes, a los que viene prestando asesoramiento por esta circunstancia, y pide una solución justa cuanto antes a la Administración educativa extremeña. De hecho, en la última Mesa Sectorial, del 24 de septiembre pasado, se volvió a pedir a la Consejería una convocatoria específica para negociar este asunto.

Los docentes de los equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos realizan una función esencial en las zonas rurales y contribuyen enormemente a la calidad de la enseñanza pública en Extremadura, por lo que sus circunstancias merecen soluciones que acaben con la pérdida económica y el sobreesfuerzo diario que les supone recorrer miles de kilómetros en su propio vehículo a lo largo del curso.

En su defensa de la mejora de condiciones de todos los docentes de Extremadura que utilizan su vehículo particular para desempeñar su labor en su puesto de trabajo, CSIF continuará trabajando para que se produzca una negociación y solución satisfactoria para acabar con el agravio que sufre este colectivo y que se lleva posponiendo años, pese al compromiso de los responsables de la Administración educativa.