CSIF pide a la Junta negociar ya la equiparación salarial en Administración General a la media del resto de CCAA

El sindicato CSIF Extremadura pide al gobierno en funciones de la comunidad la convocatoria de una Mesa General para negociar ya la equiparación salarial del personal de Administración General de la Junta a la media del resto de comunidades autónomas.

De este modo lo ha señalado este miércoles en Mérida el responsable del sector de Administración General de CSIF Extremadura, Juanjo Samino, en declaraciones a los medios durante una concentración convocada por el sindicato frente al Edificio Mérida III Milenio para reclamar dicha homologación salarial.

Según ha dicho, la diferencia de salario depende de cada comunidad, y puede ser de hasta incluso 10.000 euros anuales con algunas de ellas, algo que a su juicio no puede continuar. "Nosotros lo que queremos es una equiparación a la media de esas comunidades autónomas", ha espetado Samino, quien ha añadido que CSIF se encuentra abierto a negociar las condiciones para ir alcanzando ese objetivo de forma temporalizada con el nuevo gobierno regional que pueda articularse en la región.

"Entendemos que en una mesa general de negociación podemos negociar unas condiciones para ir llegando a esa media. Además, ahora si es verdad que va a haber gobierno, tenemos una legislatura para temporalizar, pero lo que no podemos permitir es que ya se esté haciendo con otros ámbitos y con la Administración General y seamos ninguneados como siempre", ha subrayado el responsable sindical, que lamenta que mientras que la Junta sí introduce mejoras salariales en otros ámbitos de la administración, en el General no.

"El gobierno en funciones ha actuado con otros ámbitos, no sé por qué no puede actuar con nosotros. Nosotros pedimos que la mesa sea en cuanto pueda, si puede ser mañana mismo, mejor que pasado", ha remarcado durante una concentración este miércoles en Mérida que sigue a la ya realizada con el mismo fin hace unos seis meses, sin que hasta el momento hayan vislumbrado avances.

"Lo que ha pasado es que durante la campaña electoral hemos seguido viendo como el sector de administración general de la comunidad autónoma es al sector al que no se le nombra para nada, no tenemos ninguna referencia ni durante la campaña electoral ni posteriormente", ha reprochado Samino, quien ha recordado que, mientras, por ejemplo la Junta sí ha accedido a mejoras salariales para los docentes o ha adoptado compromisos para hacerlo con el personal sanitario del Sepad.

De este modo, el sindicato demanda una equiparación salarial "para todos y cada uno de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, sea del ámbito que sea" y "una homologación que tenga que ver con el resto de comunidades autónomas, porque el resto de comunidades autónomas tienen un salario superior al que hay en Extremadura".

En este punto, ha rehusado entrar en una "guerra de cifras", y ha remarcado que en todo caso existen diferencias de "entre 3.000 y 10.000 euros anuales" respecto a otras CCAA dependiendo de la categoría laboral.

"Nosotros lo que queremos es que haya una mesa de negociación, una mesa de negociación en la que se sienten los tres ámbitos de la Junta de Extremadura, es decir, la mesa general de negociación en la que podamos hablar de equiparación salarial para todos y cada uno de los empleados públicos", ha ahondado.

"No entendemos por qué una parte del sistema educativo, sí, se habla de ello, se le ha conocido un aumento ahora, un primer aumento ahora, y nosotros tenemos personal también en el sistema educativo, como son los ATE Cuidadores, como son los ordenanzas, como son los caminos limpiadores, los educadores, los informáticos, que de eso no se habla", ha lamentado.