CSIF insiste en que las oposiciones de las EOI y Sectores Singulares coincidan en 2027 las otras especialidades y cuerpos docentes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura insistirá este jueves, en Mesa Sectorial de Educación, en la necesidad de que las oposiciones de Escuelas Oficiales de Idiomas de Inglés, de las que se han anunciado 30 plazas, y Sectores Singulares, de las que hay anunciadas tres plazas de Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas, coincidan en 2027 con el resto de especialidades y cuerpos docentes de enseñanzas medias.

CSIF Extremadura considera que este año 2026 deben convocarse las oposiciones de todas las especialidades del cuerpo de Maestros, con “una oferta abundante” y, además, una convocatoria para el cuerpo de Catedráticos “porque hay oferta de empleo público suficiente para llevarlo a cabo”, ha recalcado la presidenta del sector de Educación del sindicato, Mercedes Barrado.

Así lo exigió CSIF en las consideraciones que remitió por escrito el pasado noviembre a la Administración educativa cuando esta anunció su propuesta para las oposiciones docentes de este año. En este sentido, la organización sindical defiende que se pueda “acompasar la celebración de oposiciones docentes en Extremadura con las de otras CCAA, especialmente las comunidades limítrofes con la región extremeña”.

En cuanto a la convocatoria de catedráticos de Secundaria, Mercedes Barrado recuerda que CSIF lleva mucho tiempo reclamando un nuevo proceso selectivo para poder alcanzar al menos el 10% del número total de funcionarios docentes extremeños acordado en Mesa Sectorial en febrero de 2023, sobre todo teniendo en cuenta que la normativa estatal establece el 30%.

Del mismo modo, el sindicato reclama que el próximo año 2027 haya una oferta amplia de plazas en las oposiciones del resto de cuerpos docentes de enseñanzas medias.