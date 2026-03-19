CSIF exige a la Junta de Extremadura que abone el segundo pago del alza salarial pendiente del 2% en la nómina de marzo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha reclamado a la Junta de Extremadura que abone ya a sus empleados públicos, en la nómina de este mes de marzo, el segundo pago de la deuda del 2% de la subida salarial pendiente del año 2020.

CSIF recuerda que los empleados públicos de Extremadura ya percibieron un primer pago de ese 2% en abril de 2025, cumpliendo así con el calendario de pago que fue negociado en la Mesa General de Negociación y que contempla un segundo pago para el primer cuatrimestre de este año, 2026, y el tercero y último en los primeros cuatro meses de 2027.

A través de un comunicado remitido este miércoles, la organización sindical ha exigido que este segundo pago se formalice en la nómina de este marzo y, por tanto, pide a la Junta que no se espere "al último momento" para que los empleados públicos tengan la segunda parte de esta deuda "que se originó hace seis años", que acumuló once meses pendientes, y que "no ha empezado a abonarse hasta ser reconocida por el actual gobierno regional, ahora en funciones".

Para CSIF, "lo deseable" sería "avanzar todo lo posible" en el pago de esa deuda con los empleados públicos la Junta, por lo que espera que "no se apuren los plazos" del pago que corresponde a 2026, cuyo importe es de 8,3 millones de euros, y que se formalice en la nómina de este mes de marzo.