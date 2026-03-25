Cotrina y Vega se disputarán la secretaría general del PSOE extremeño en las Primarias del 11 de abril

Y finalmente habrá primarias en el PSOE extremeño, pero la decisión para la elección de la nueva secretaría general se hará, en un principio, en una sola vuelta, una sola votación el 11 de abril, ya que han sido las candidaturas encabezadas por Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega Prieto las únicas que superaban ayer el trámite de registro de los avales necesarios para optar a dicha secretaría. Proclamación en cualquier caso provisional, si no hay recursos se oficializará mañana jueves.

Ya desde este miércoles, día 25, y hasta el próximo 10 de abril se desarrollará la campaña de información, ha informado el PSOE de Extremadura en nota de prensa. Y la votación será el 11 de abril. En total, 9.366 militantes están llamados a las urnas en Extremadura ese día.

Según informa el Comité Organizador, las primarias socialistas contarán con 196 centros de votación distribuidos por toda la región. De ellos, 99 estarán ubicados en la provincia de Badajoz y los otros 97, en la ce Cáceres.

Finalmente, el proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del partido y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.