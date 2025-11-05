El empresario extremeño Ricardo Leal se mantiene en los puestos medios de las cien personas más ricas de España

El empresario extremeño Ricardo Leal, presidente de Cristian Lay Grupo Industrial, se mantiene un año más en los puestos medios de la las cien personas más ricas de España, según el listado de Forbes.

Leal Cordobés (Jérez de los Caballeros, 1955), el único extremeño que figura en el listado, aumenta su fortuna hasta los 900 millones de euros, tras una ganancia de 50 millones en el último ejercicio económico.

A pesar de este aumento, el empresario pacense baja un puesto respecto a la lista de 2024 y se sitúa en el número 55 del ranking, que lidera Amancio Ortega (89 años), fundador y accionista mayoritario de Inditex. Acumula 109.900 millones, pero con un "golpe" este año de casi 10.300 millones menos que en 2024.

El fundador de Inditex representa, por sí solo, el 42,5 % de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos. Esta concentración no tiene parangón en el resto de economías desarrolladas europeas.

Mientras la fortuna de Ortega se atenúa, Rafael del Pino, presidente de Ferrovial y tercero en la lista Forbes, aumenta su fortuna hasta los 8.000 millones, desde los 7.150 millones del año pasado, y Juan Roig (Mercadona; cuarto) también emerge.

Roig ha protagonizado una de las mayores subidas del año, hasta 7.900 millones, frente a los 5.780 millones de 2024 (un 36,7 % más).

Por clanes familiares, Sandra Ortega (Inditex), segunda de la lista, también ajusta cifras, con 10.000 millones frente a los 10.390 millones del ejercicio anterior. Entre padre e hija suman más de 120.000 millones, casi la mitad del total de la lista.

Ricardo Leal, que con 14 años empezó a trabajar como aprendiz de joyería, montó su propia tienda seis años después. En 1981 fundó la firma Cristian Lay, dedicada a la bisutería de lujo, y matriz de lo que actualmente es Cristian Lay Grupo Industrial, que cuenta con 28 empresas, un activo de más de 1.300 millones de euros y una plantilla de 3.000 colaboradores.

Su actividad se ha diversificado en sectores como el acero, la química, el packaging o las energías renovables, exportando a más de 30 países, según el perfil que dibujó la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Badajoz cuando este año le concedió la Medalla de Oro por "su carácter inconformista, su tesón y su enorme compromiso y dedicación".