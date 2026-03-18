El coste laboral por trabajador sube un 2,4% en el cuarto trimestre de 2025 en Extremadura, hasta los 2.756 euros

El coste laboral por trabajador ha subido un 2,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.756,40 euros por trabajador y mes.

Así, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el cuarto trimestre de 2025 es la Industria (3.028,78 euros), seguido por la Construcción (2.831,51 euros) y finalmente por los Servicios (2.711,38 euros).

Por su parte, el coste salarial por trabajador y mes registra un aumento del 1,5 por ciento en tasa anual en Extremadura, de tal forma que alcanza los 2.035,32 euros de media.

Los otros costes registran en Extremadura un incremento del 5,0 por ciento, hasta situarse en los 721,08 euros por trabajador y mes en la región, de acuerdo a estos datos.

Para el total de trabajadores en Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral se mantienen estables respecto al mismo trimestre de 2024, mientras que las horas efectivas a nivel autonómico registran un descenso interanual del 0,16 por ciento.

Además, en el cuarto trimestre de 2025 el número de vacantes se sitúa en 1.742 en Extremadura, aunque el 91,3 por ciento de las unidades preguntadas contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales.