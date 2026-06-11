Las cooperativas agroalimentarias extremeñas incrementan su facturación un 46,4% en los últimos cinco años

Las cooperativas agroalimentarias extremeñas han incrementado su facturación un 46,4 por ciento en los últimos cinco años y sustentan a más de 40.000 familias extremeñas.

Estos datos se han puesto de manifiesto durante la celebración este miércoles, en Mérida, de la Asamblea General Ordinaria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, que ha reunido a representantes de sus cooperativas asociadas para analizar la evolución del cooperativismo agroalimentario extremeño y marcar las principales líneas de trabajo futuras.

Durante el encuentro, se ha puesto de manifiesto el "papel estratégico" y "evolución positiva" del cooperativismo agroalimentario extremeño, así como su "papel estratégico" en el desarrollo económico, social y territorial de la región.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha reafirmado así su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del cooperativismo agroalimentario extremeño, impulsando proyectos vinculados a la innovación, la formación, la digitalización y la internacionalización.

El presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco Conejero, ha destacado que las cooperativas representan un modelo empresarial "sólido y comprometido con el territorio, capaz de generar empleo, fijar población y crear oportunidades en nuestros pueblos y comarcas".

Asimismo, ha subrayado que "el cooperativismo agroalimentario extremeño es un ejemplo de cómo tradición y modernización pueden avanzar de la mano para ofrecer alimentos de calidad, seguros y cada vez más competitivos en los mercados nacionales e internacionales".

Pacheco ha insistido además en que las cooperativas permiten a agricultores y ganaderos unir fuerzas para mejorar la comercialización de sus producciones, ganar dimensión empresarial y afrontar con mayores garantías los retos de un mercado globalizado.

SECTOR EN CRECIMIENTO

Durante la Asamblea General también se han presentado los principales datos del cooperativismo agroalimentario regional referidos al ejercicio cerrado de 2025, que reflejan un crecimiento "sostenido" y consolidan a Extremadura como una de las comunidades autónomas con "mayor impulso cooperativo" en el ámbito agroalimentario.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura representa a 62 cooperativas asociadas, que suman un total de 189 cooperativas al tener en cuenta las cooperativas de base, y que trabajan cada día con el objetivo de reforzar la competitividad del sector, impulsar el desarrollo rural y defender los intereses económicos y sociales del cooperativismo agroalimentario extremeño.

Sus cooperativas asociadas han incrementado su facturación un 46,4 por ciento en los últimos cinco años, superando en el último ejercicio cerrado los 1.366 millones de euros, sustentando a más de 40.000 familias en toda Extremadura, muchas de ellas en zonas rurales.

Además, el 5,2 por ciento del PIB regional está vinculado directamente a la actividad de las cooperativas agroalimentarias, lo que confirma su relevancia como uno de los "grandes motores económicos" de Extremadura, generando también empleo de calidad.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha destacado que estos datos deben analizarse no solo desde una perspectiva económica, sino también por la contribución del cooperativismo a la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido productivo regional.

En este sentido, ha puesto en valor el papel de las cooperativas como "herramientas clave" para preservar la tradición agrícola y ganadera extremeña, impulsar la innovación y garantizar el desarrollo equilibrado del territorio, reinvirtiendo además parte de sus beneficios en el medio rural.

RENOVACIÓN DE CARGOS

La Asamblea General de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha aprobado las cuentas anuales de 2026, la gestión social de 2025 y el plan de actuación de 2026, entre otros asuntos, ha informado la entidad en nota de prensa.

Además, ha nombrado a 8 de las 13 personas integrantes de su consejo rector. De este modo, las cooperativas han designado a Juan Francisco Blanco Cortés como vicepresidente y a Miguel Monterrey Vázquez como secretario de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.

Igualmente ha elegido como vocales a Alonso Ruiz Sánchez-Barroso, Juan José Manzanero Iniesto, Eugenia María Benaín Romero, Bartolomé Martínez Hidalgo, Antonio Holguín Martín y José Ignacio Moríñigo González.

Se suman así al equipo que continúa en sus cargos, con Ángel Juan Pacheco Conejero como presidente; José Antonio Tierno Parral como vicepresidente segundo, y Nicasio Muñoz Toro, Eduardo José Fernández López y José Antonio Babiano Serrano como vocales.

La asamblea de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha agradecido a las personas salientes de su cargo el trabajo realizado para impulsar el cooperativismo agroalimentario extremeño, con especiales palabras hacia Francisco Gajardo Díaz y Alfredo Gómez Andrés.