Convocados los Premios OTAEX a la Accesibilidad Universal en Extremadura

La Secretaría General de Arquitectura, Vivienda, Accesibilidad y Regeneración Urbana convoca una nueva edición de los Premios OTAEX a la Accesibilidad Universal en Extremadura, promovidos junto a APAMEX. El plazo estará abierto desde el 4 de junio hasta el 30 de septiembre.

La secretaria general de Arquitectura, Vivienda, Accesibilidad y Regeneración Urbana, Lidia López Paniagua; el presidente de APAMEX, Jesús Gumiel; y la directora de OTAEX, Asunción Muñoz, han abierto el plazo de presentación de candidaturas.

Estos galardones, de ámbito regional, distinguen el esfuerzo que se viene realizando en el diseño y la incorporación de medidas orientadas a la accesibilidad universal, así como las actuaciones más reseñables en este ámbito, respetuosas con la normativa, inclusivas y con carácter educativo, dentro de los sectores del urbanismo, la arquitectura, el transporte, la comunicación y los servicios, así como las innovaciones tecnológicas a favor de las personas con necesidades de accesibilidad.

Desde la firma del convenio entre la Junta de Extremadura y APAMEX para la creación de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX) en 2008, se ha puesto de manifiesto el compromiso y la implicación de numerosas personas, instituciones y empresas que conciben su entorno como un espacio para todos, diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, donde no tienen cabida las barreras que dificultan la vida diaria de cualquier persona. Todo ello bajo el principio de que la accesibilidad es un derecho básico que garantiza la inclusión de toda la ciudadanía.

REQUISITOS Y CATEGORÍAS

Las bases recogen, entre otros requisitos para optar a estos premios, que las actuaciones contempladas en la candidatura hayan sido realizadas con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025.

Los participantes pueden ser administraciones públicas, empresas y entidades empresariales, entidades sin ánimo de lucro o personas físicas.

Los premios cuentan con siete categorías. La modalidad 'Urbanismo y Medio Ambiente' premia proyectos u obras ejecutadas en espacios de uso público, tanto de nueva creación como en zonas consolidadas, ya sean de titularidad pública o privada, en núcleos urbanos o en entornos naturales.

La categoría 'Edificación' reconoce proyectos u obras ejecutadas en edificios de nueva construcción, rehabilitación, reforma o restauración, tanto de titularidad pública como privada.

El apartado 'Transporte' distingue actuaciones que favorezcan la accesibilidad universal en este sector.

En 'Tecnologías de la Información y la Comunicación' se premia proyectos relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías y la accesibilidad de las personas con discapacidad en productos de apoyo, TIC, páginas web o utilidades de internet.

La categoría 'Formación, Divulgación y Publicidad' está orientada a destacar la labor de personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que hayan sobresalido en formación, información y divulgación en materia de accesibilidad.

La modalidad 'Productos y Servicios' está destinada a proyectos que faciliten la puesta a disposición del público de productos y servicios accesibles.

Finalmente, el Premio 'A la Trayectoria' reconoce la carrera profesional o las actuaciones de personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o empresas que hayan contribuido a mejorar e impulsar la accesibilidad en Extremadura.

CÓMO PRESENTARSE

Las bases y el formulario de presentación pueden descargarse en https://www.cocemfebadajoz.org/ y https://www.otaexapamex.org/ .

APAMEX también facilitará el formulario y las bases previa solicitud a través del correo electrónico apamex@cocemfebadajoz.org o de forma presencial en la sede de la entidad.

La entrega de los premios se efectuará en un acto público que tendrá lugar, previsiblemente, en el mes de diciembre.