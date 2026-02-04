El contrato de las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres se firmará "en las próximas semanas"

La Junta de Extremadura va a firmar "en las próximas semanas" el contrato para comenzar las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) y, después, el acta de replanteo necesaria para poder empezar los trabajos, un trámite que la ley fija en un plazo de un mes.

Cabe recordar que el Servicio Extremeño de Salud (SES) adjudicó el pasado mes de noviembre estas obras a la unión temporal de empresas Sacyr Construcción SA-Gévora Construcciones SA, por un importe superior a los 188,7 millones de euros.

Con la construcción de la segunda fase del HUC se completará el complejo hospitalario cacereño como un centro de prestación sanitaria especializada integral para todo el área de salud de Cáceres, e incluso servirá como centro de referencia para algunas especialidades.

Una vez iniciadas las obras, el plazo de ejecución es de 42 meses. Este proyecto supondrá la suma de 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de TAC.

Además, incorporará una residencia de familiares con hasta 30 habitaciones y una nueva base mixta de emergencias para ambulancias y helicópteros, además de un nuevo aparcamiento con 1.700 plazas, tal y como ha recordado la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este martes en una visita que ha realizado al HUC, para conocer para conocer las últimas inversiones realizadas en el centro hospitalario.

Entre ellas, está el nuevo Servicio de Medicina Nuclear --en el que se han invertido 5,7 millones-- para que la ciudad cuente con un PEC-TAC, la reapertura del Servicio de Cirugía Vascular y una nueva sala de Intervencionismo Cardiovascular.