Continúa la investigación para localizar a quien puso una cámara en un vestuario femenino en Higuera la Real

La Guardia Civil continúa las investigaciones referidas a la aparición de un posible dispositivo oculto en un vestuario femenino de una empresa de Higuera la Real (Badajoz), respecto a lo cual no se pueden aportar nuevos datos porque el objetivo es localizar a la persona que puso la cámara en dicho espacio.

Así lo ha detallado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los periodistas por novedades sobre este tema, en relación al cual ha reconocido que "es muy pronto" y que se está trabajando y haciendo las investigaciones "oportunas".

En concreto, se está analizando la cámara y se va a seguir investigando, para lo que "ahora" se cuenta con varias líneas "abiertas". No obstante, no ha podido aportar más datos "porque lo que queremos es tratar de localizar a la persona que puso la cámara allí".