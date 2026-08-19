La constitución de nuevas sociedades cae un 12,5% interanual en julio en Extremadura

La constitución de nuevas sociedades ha caído un 12,5% interanual en julio en Extremadura, según el avance mensual de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

De este modo, la comunidad extremeña se sitúa en el grupo de regiones con mayores descensos, en concreto en el tercer lugar, tras La Rioja (-23,6%) y Cantabria (-23,1%).

Igualmente, Extremadura forma parte del grupo de comunidades con mayor descenso en las ampliaciones de capital en julio en tasa interanual, con un 25,9 por ciento, y únicamente por detrás de Murcia (-42,3%) y Navarra (-46,2%).