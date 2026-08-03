El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres suministra agua potable a través de cisternas en Casas de Millán y Mirabel

El Consorcio MásMedio ha enviado 2 cisternas autorizadas y debidamente homologadas, de 11 mil y 25 mil litros, que se han instalado en las localidades de Casas de Millán (Avenida Constitución, frente Estanco) y Mirabel (cerca Residencia de Mayores). Este servicio permanecerá activo hasta que se restablezca el suministro de agua y se den todas las garantías sobre la calidad del agua suministrada.

Además, a partir de este lunes, personal técnico de MásMedio visitará la zona para evaluar los daños que haya podido ocasionar el incendio en captaciones y ETAP (que abastece a Casas de Millán, Grimaldo y Serradilla), explotada por la empresa Aqualia y con la que se está en contacto y coordinación.