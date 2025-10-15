El Consejo de gobierno da luz verde a 1,85 millones para trabajos selvícolas en 879 hectáreas de monte público

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de trabajos silvícolas en 879 hectáreas de montes gestionados por la Dirección General de Gestión Forestal, Caza y Pesca por un importe de 1.854.876 euros.

El proyecto de licitación consta de cuatro lotes, cofinanciados con fondos del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de la Unión Europea (PEPAC) para el periodo 2023-2027, correspondiendo un 75 % al fondo FEADER.

Los objetivos de estos trabajos son, entre otros, contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorando la captura de carbono.

Según ha detallado la portavoz del Ejecutivo, Elena Manzano, se contemplan actuaciones en el monte ‘Ventosillas’, situado en los términos municipales de Alía y Villar del Pedroso (Cáceres), donde se acometerán trabajos orientados al fomento de la biodiversidad y la conservación de hábitats.

En la provincia cacereña también se actuará en el monte ‘Los Egidos’, ubicado en Acebo, así como en otros de la Sierra de Gata, donde se incrementará el valor ambiental de los ecosistemas agroforestales, se favorecerá la captura de carbono, la mejora del paisaje y el impulso del desarrollo local en las zonas rurales.

Asimismo, se han aprobado labores de este tipo en la provincia de Badajoz, en el paraje de Las Moralejas, radicado en Fuenlabrada de los Montes, donde se incrementará la capacidad de adaptación de los ecosistemas adehesados.